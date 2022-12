﻿Verletzter Autofahrer bei Großenaspe aus einem Graben gerettet

Auf schneeglatter Straße ist ein 21-Jähriger am Sonntagabend mit seinem Auto verunglückt. Der Pkw rutschte in einen tiefen Graben, wodurch sich die Rettung des Verletzten sehr schwierig gestaltete.

Großenaspe. Am Sonntagabend, 18. Dezember, kam gegen 22.20 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer im Landweg zwischen Großenaspe und Wiemersdorf in einer Kurve von der Straße ab. Dort herrschte Schneeglätte. Das Auto rutschte in einen tiefen Graben, wo es auf der Seite zum Stehen kam.

Ersthelfer versuchten, den jungen Mann aus dem Auto zu holen, was aber zunächst nicht gelang. Vor Ort war auch ein aktives Mitglied des Roten Kreuzes, das den Verletzten im Auto versorgte, bis Rettungskräfte eintrafen. Schließlich wurde der Verunglückte von der Feuerwehr durch die Heckklappe des Autos befreit. Er kam in ein Krankenhaus. Nach Schilderung eines Feuerwehrsprechers gestaltete sich die Rettung wegen der Schnee- und Eisglätte schwierig, zumal sich die Rettung in einem tiefen Graben abspielte.

Der Landweg, eine Nebenstrecke zwischen Wiemersdorf und Großenaspe, musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.