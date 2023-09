18-Jähriger aus dem Kreis Segeberg wird vermisst

Restaurant und Hotel

Heino und Kirsten Lilienthal werden am Sonntag, 10. September, ihren letzten Tag in den „Bürgerstuben“ in Bad Segeberg haben. Lange Zeit sah es so aus, als würden in dem Restaurant und Hotel für immer die Lichter ausgehen. Jetzt steht mit Artan Zavalani ein Nachfolger bereit. Was er verändern will.