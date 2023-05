Vermisste in Segeberg: Polizei mit Hunden in Heidmühlen im Einsatz

Heidmühlen. Pawel Gajdzis macht sich große Sorgen um seine Mutter. Die 53-Jährige ist am Sonntag, 7. Mai, verschwunden und auch über Nacht nicht wieder nach Hause gekommen. Die Polizei sucht derzeit mit Hunden in und um Heidmühlen nach ihr. In der Nacht noch war ein Helikopter im Einsatz.

Auf einer Überwachungskamera des Nachbarn, so erzählt es Pawel Gajdzis, ist zu sehen, wie seine Mutter Elzbieta M. das Haus in Heidmühlen Punkt 14.22 Uhr am Sonntag, 7. Mai, verlässt. Sie sei aus dem Haus gerannt. „Sie wollte weg, das ist zu sehen“, sagt der besorgte Sohn. „Sie hat keine Dokumente mitgenommen oder Geld, auch kein Handy.“ Auch das Auto habe sie stehen gelassen.

Vermisst in Heidmühlen: Polizei und Familie suchen 53-Jährige

Sein Vater sei zum Zeitpunkt des Verschwindens nicht zu Hause gewesen. Er habe seine Frau in etwa zur selben Zeit noch angerufen, aber die 53-Jährige schon nicht mehr erreicht, berichtet der Sohn. Pawel Gajdzis lebt in Polen. Als er vom Verschwinden seiner Mutter erfahren hat, hat der junge Mann alles stehen und liegen gelassen. Er ist die Nacht durchgefahren nach Bad Segeberg, um bei der Suche zu helfen.

Die Polizei ist bereits im Einsatz. In den frühen Morgenstunden wurde mit einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera nach der Vermissten gesucht, bestätigt Polizeisprecherin Sandra Firsching am Montagvormittag. Die Suche nach der Frau gehe aktuell weiter. „Hunde sind im Einsatz.“ Es gebe vage Hinweise auf suizidale Absichten.

Familie in Sorge: Wer hat Elzbieta M. gesehen?

In der Vergangenheit habe seine Mutter mit mentalen Problemen gekämpft, bestätigt Pawel Gajdzis. Sie sei aber in Behandlung gewesen, es sei ihr gut gegangen. Er will seine Mutter lebend finden und hofft auf die Unterstützung der Öffentlichkeit. Im Dorf hat er Suchplakate aufgehängt, sich an die Medien gewandt.

Das Foto zeigt Elzbieta M. (53) aus Heidmühlen. Sie wird seit dem 7. Mai vermisst. © Quelle: privat

Elzbieta M. ist 1,64 Meter groß mit normaler Statur. Sie trägt brünett gefärbtes Haar bis zur Schulter. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug sie eine schwarze Steppjacke. Die Vermisste spricht Deutsch und Polnisch. Wer Hinweise auf den Verbleib der Gesuchten hat, kann sich bei der Polizei in Bad Segeberg unter Telefon 04551/8840 melden.