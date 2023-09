Kreis Segeberg/Wrist. Wo ist ein 18-Jähriger aus dem Kreis Segeberg? Diese Frage beschäftigte die Polizei Bad Segeberg seit Dienstag, 5. September 2023. Am Donnerstagmittag bat sie deshalb die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche – wenig später tauchte der 18-Jährige wieder auf. Er kehrte am späten Nachmittag nach Hause zurück, so die Polizei am Abend.

