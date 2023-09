﻿VHS Bad Segeberg braucht für ein Museumskonzept deutlich mehr Zeit

Bad Segeberg. Die Zukunft des Museums Alt-Segeberger Bürgerhaus hängt aktuell an dessen Träger – und der hat es offenbar nicht allzu eilig. Eigentlich hatte die Volkshochschule (VHS) der Stadt bis Ende August ein museumspädagogisches Konzept zugesagt, das die Grundlage aller künftigen Entscheidungen der Kommunalpolitik bilden soll – unter anderem, ob es an der Lübecker Straße neben dem alten Gebäude einen teuren Neubau geben soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser laut Verwaltung einvernehmlich vereinbarte Termin ist verstrichen, ohne dass ein entsprechendes Papier vorliegt. Mit E-Mail vom 5. September habe die Weiterbildungseinrichtung stattdessen mitgeteilt, dass das Konzept wohl erst Ende des Jahres fertig sei.

Einstweilen liegt das Projekt damit weiterhin auf Eis. Bis auf weiteres werden an dem schon lange maroden Gebäude an der Lübecker Straße auf Beschluss der Stadtvertretung lediglich die notwendigsten Reparaturen ausgeführt. Denn eines ist nicht nur nach Auffassung des Bauausschuss-Vorsitzenden Wolfgang Tödt (Wählergemeinschaft BBS) klar: „Es darf nicht verfallen und es darf nicht abgerissen werden.“

Neubau-Pläne für gut 1,7 Millionen Euro liegen vor

Doch damit ist es mit der Einigkeit auch schon so ziemlich vorbei. Die Kommunalpolitik ist noch uneins in der Frage, wie es mit dem ältesten Haus der Stadt aus dem 16. Jahrhundert baulich und inhaltlich weitergehen soll. Auf dem Tisch liegt der Entwurf eines gut 1,7 Millionen Euro teuren Anbaus auf der freien Fläche neben dem Museum, für den sich bisher allerdings nur die SPD rückhaltlos erwärmen konnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Überall im Land rüsteten Museen auf, um für Besucher attraktiver zu werden, hatte SPD-Stadtvertreter Joachim Wilken-Kebeck einst im Ausschuss erklärt. Die vom Architektenbüro Rudolph und Weeren präsentierte „Maximallösung“ sei „zeitgemäß und richtig“. Auch die Denkmalpflege des Kreises Segeberg steht dem Entwurf laut Stadtverwaltung positiv gegenüber, sodass die Chancen auf Förderung gut stünden. Das Gebäude befindet sich seit Jahrzehnten im Besitz der Stadt Bad Segeberg.

Doch den Gegnern einer solch großen Investition fehlt bis heute ein schlüssiges Konzept für den künftigen Betrieb. Und genau hier kommen die Volkshochschule und der Leiter des Museums, Paul Jeute, ins Spiel. Der Museumspädagoge hat die Aufgabe Anfang vorigen Jahres übernommen und betreut das Alt-Segeberger Bürgerhaus seither mit einer Gruppe von Ehrenamtlichen.

VHS begründet Verzögerung mit eigenem Erfolg

Dass es mit dem beauftragten Konzept bislang nicht geklappt hat, begründet die VHS indirekt mit dem Erfolg des aktuellen Angebotes. „In diesem Jahr hatte das Museum bisher einen deutlichen Zuwachs an Besucherzahlen zu verzeichnen, was natürlich sehr erfreulich ist; auch haben wir viele zusätzliche Führungen außerhalb der Öffnungszeiten durchgeführt“, heißt es in der E-Mail an die Stadt.

Außerdem sei die Zusammenarbeit mit weiteren Kooperationspartnern ausgebaut worden, etwa durch Projekte mit der Dahlmannschule oder der Stadtbücherei, „sodass wir bereits heute 200 Besucher mehr hatten als im gesamten letzten Jahr“. Außerdem verweist die VHS darauf, dass der aktuelle Besucherstand (Stand 31. August) 3725 Besucher betrage, während im gesamten vorigen Jahr 3383 gezählt wurden. Im Klartext: Man habe anderes zu tun gehabt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Paul Jeute ist fest angestellter Museumspädagoge und bei der VHS zuständig für das gewünschte Konzept. Die Einrichtung ist Trägerin des Alt-Segeberger Bürgerhauses und hofft auf einen Neubau. © Quelle: Detlef Dreessen

Er habe grundsätzlich kein Problem mit der Verzögerung, sagte Bauausschuss-Vorsitzender Wolfgang Tödt unserer Redaktion. Die Begründung dafür halte er allerdings für „Kokolores“. Der BBS sei grundsätzlich für einen vernünftigen Anbau, aber die bisherigen Vorschläge seien nicht überzeugend. „Ein Museumskonzept lebt von innen nach außen.“ Geplant worden sei jedoch falsch herum. „Es wurde Raum verschenkt, es ist zu teuer und konzeptionslos“, urteilt Tödt.

Architekten sehen Konzept schon im Entwurf

Das sehen die Architekten Britta Rudolph und Christian Weeren anders: Bereits ihre baulichen Vorschläge seien konzeptionell. Ihr Entwurf sieht ein weitgehend barrierefreies Ensemble mit neuem Empfangsbereich plus kleiner Küche, Büro für die Museumsleitung sowie multifunktionalem Raum für Veranstaltungen, Ausstellungen und handwerkliche Arbeiten vor.

Im Obergeschoss wären ausreichend Lagermöglichkeiten vorhanden, an denen es im alten Gebäude mangelt. Das jetzige Segeberger Bürgerhaus würde im Stil der damaligen Wohnkultur umgestaltet und zu einer Art „Freilichtmuseum“. Es würde „als Baudenkmal in den Vordergrund rücken“, wie es Bauamtsleiterin Antje Langethal seinerzeit formulierte.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Langethal sieht für die Stadt keine unmittelbaren Probleme wegen des verspäteten Konzeptes. Mögliche Zuschüsse etwa gingen dadurch nicht verloren. So weit sei man noch lange nicht. Sie hoffe aber, dass die VHS es bis Jahresende schafft. „Damit es auch wirklich weitergehen kann.“

Größere Reparaturen habe man am Gebäude in der Zwischenzeit im Übrigen nicht vornehmen müssen, so die Bauamtschefin. An der Außenwand müsse eine kleine Stelle ausgebessert werden – Kostenpunkt: rund 5000 Euro.

KN