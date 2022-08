Durch die Corona-Pandemie ist auch die Volkshochschule (VHS) in Bad Segeberg unter Druck geraten. Mit der Stadt laufen Gespräche über einen Erlass bei den Mietkosten. Am neuen Programm wird allerdings nicht gespart.

Bad Segeberg. Beim Erstellen des Programms für das Herbstsemester ist die Volkshochschule (VHS) Bad Segeberg diesmal auf den Hund gekommen. Hundetrainer Marc Lindhorst war bei der Vorstellung des neuen Programmheftes spezieller Gast des VHS-Teams. Er wird im Oktober zwei Vorträge zu Hundethemen halten.

Vor allem gehe es dabei um die Kommunikation zwischen Mensch und Hund, erklärte der Experte, der in Norderstedt eine von Deutschlands Hundeflüsterer Nummer eins, Martin Rütter, lizenzierte Hundeschule betreibt. Schwanzwedeln etwa bedeute nicht immer Freundlichkeit. „Erst einmal zeigt es nur, dass der Hund erregt ist.“

Wenn er gleichzeitig die Zähne zeige, freue er sich weniger über die Anwesenheit des anderen, als vielmehr über die Möglichkeit, gleich zuschnappen zu können, was in freier Wildbahn einem Festmahl gleich käme. „Das tut er auch, wenn er vor einem Mauseloch auf die Maus wartet.“

Hunde verstehen Menschen nicht

Ein Irrtum sei es auch, dass Hunde ihre Menschen verstehen. Die Vierbeiner wüssten allenfalls, mit bestimmten Lauten ein bestimmtes erwünschtes Verhalten zu verbinden. Andererseits lernen Hunde schnell, wie ihr Besitzer auf bestimmte Verhaltensweisen reagiert. Auf diese Weise könne ein Hund die Dominanz im Haus gewinnen.

Zu den Vorträgen, die am 6. und 20. Oktober jeweils ab 19 Uhr im WortOrt stattfinden, sind allerdings nur Zweibeiner willkommen. Andernfalls würde zu viel Unruhe entstehen, erklärte Lindhorst.

Nach Corona wieder in Präsenz

Die Hundevorträge sind nicht die einzigen besonderen Veranstaltungen im Programmheft. Im Rahmen der Berufsfortbildungen und Angebote in den Bereichen Sprache, Kunst, Gesundheit und Gesellschaft hat die VHS wieder einige Innovationen zu bieten. „Nach Corona geht es jetzt wieder in Präsenz“, freut sich VHS-Geschäftsführer Michael Kölln.

VHS-Vorsitzender Manfred Quaatz (von links) stellte zusammen mit Geschäftsführer Michael Kölln, dessen Stellvertreterin Karen Breyhahn und Hundetrainer Marc Lindhorst das neue Programm der VHS vor. © Quelle: Detlef Dreessen

So gibt es eine Kooperation mit der Imkerschule, den Sportbootführerschein und Motorsägen-Lehrgang sowie Informationen zum Klimawandel und Angebote zur naturnahen Gestaltung von Gärten. „Manche Leute wundern sich, dass kein Vogel in ihr Vogelhaus kommt“, sagte stellvertretender Geschäftsführerin Karen Breyhahn.

Freitags wird ein ganzer Fitness-Tag angeboten mit Yoga, PowerPause, Seniorenfitness und Schulter/Nacken für Mütter. Im Bereich EDV gibt es Kruse zu Microsoft Teams, Projekt, Vision und SharePoint.

Sprachkurse für Ukrainerinnen sehr beliebt

Gut besucht seien die Sprachkurse für Ukrainerinnen, sagte VHS-Vorsitzender Manfred Quaatz. Diese sollen nun erweitert werden durch ein Projekt, in dem Teilnehmerinnen innerhalb eines Jahres den Ersten oder Mittleren Schulabschluss machen können, das B2-Zertifikat in Deutsch erlangen und sich einen Ausbildungsplatz in der Pflege sichern. Voraussetzung ist ein B1-Zertifikat und das Recht, in Deutschland arbeiten zu dürfen.

Praktika im Krankenhaus und in der Altenpflege

Außer dem Schul- und Sprachunterricht stehen Praktika im Krankenhaus und in der Altenpflege auf dem Programm. Sperrig ist allerdings der Name des Projektes „SKIFAB: Berufliche Sprach- und Kompetenzförderung zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarktsektor Pflege“. Der Kurs beginnt am 15. September. Die Teilnahme ist kostenlos.

Insgesamt stehe die VHS gut da, sagte VHS-Vorsitzender Quaatz. In Sachen Finanzierung sei man „auf gutem Wege“ bei Gesprächen mit der Stadt. „Wir sind nicht einkommensträchtig, aber unverzichtbar für einen Standort wie Bad Segeberg, dem wir als VHS-Bad Segeberg besonders verpflichtet sind.“

Weitere Informationen: 04551/966322, www.vhssegeberg.de