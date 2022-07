Die Volkshochschule Henstedt-Ulzburg setzt weiter auf Vielfalt und präsentiert ein Herbst-Programm mit 285 unterschiedlichen Kursen in den Bereichen Weiterbildung und Kultur. Die Gesundheitsbildung wurde weiter ausgebaut und will Menschen neue berufliche Perspektiven ermöglichen.

Henstedt-Ulzburg. Die Volkshochschule startet mit 285 Kursen in das neue Semester, 40 davon sind von Dr. Jochen Brems und seinem Team ganz neu aufgenommen worden. Ausgebaut wurde nach Auskunft der VHS die Gesundheitsbildung, die seit einigen Jahren den größten Fachbereich der Volkshochschule darstellt. Hier wird eine einjährige Ausbildung in Yogatherapie angeboten, die sich zum einen an bereits praktizierende Yogalehrer richtet, aber auch denjenigen offen steht, die ihre bisherigen Yogaerfahrungen vertiefen möchten. „Ebenfalls neu konzipiert wurden ein Meditationsworkshop am Wochenende, ein Tag der Achtsamkeit durch Yoga oder Vorträge für pflegende Angehörige zum Thema ,Ausgewogene Ernährung im Alter’“, teilt die VHS mit.

Die Angebote für Kinder und Jugendliche stehen seit vielen Jahren in einem besonderen Fokus. Vom Kreis und der Gemeinde wird der „Kids Computer-Klub“ finanziert, der sich vor allem an Kinder richtet, die zu Hause nur wenig oder keinen Zugang zu elektronischen Medien haben. Offen für alle sind verschiedene Angebote wie eine „Flugausbildung für Einsteiger“, der Bau und die Programmierung von Robotern mit Lego Mindstorms und das „Tennis Rookie Camp“.

Jeden Tag kommen 200 Personen zu den Deutsch-Kursen der VHS

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit in der VHS ist die sprachliche Integration geflüchteter Menschen. "Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg wurden gleich mehrere neue Kurse in unterschiedlichen Formaten eingerichtet. Um den weit über 200 Personen, die derzeit täglich in die VHS zum Deutsch-Lernen in die VHS kommen, gerecht zu werden, hat sich das Geschäftsstellenteam mit Amir Bahar zusätzlich verstärkt", berichtet VHS-Leiter Brems. Aufgrund seiner Sprachkompetenzen könnten viele VHS-Besucher nun auch in ihrer persischen Herkunftssprache beraten werden.

Kontakt zur VHS Henstedt-Ulzburg Ab sofort sind Buchungen für Kurse der Volkshochschule Henstedt-Ulzburg entweder per Anmeldekarte oder über die Homepage www.vhs-henstedt-ulzburg.de möglich. Nähere Auskünfte unter Telefon 04193/7553000. Die VHS hat ihre Geschäftsstelle an der Hamburger Straße 24 a in Henstedt-Ulzburg.

Wichtig ist dem VHS-Team aber weiterhin, dass „die VHS eine Weiterbildungsinstitution für alle bleibt und das Programm die verschiedensten Weiterbildungsbedürfnisse anspricht“, wie es in einer Mitteilung heißt. Highlights gebe es daher auch im Bereich der Kultur. So liest der Spiegel-Bestsellerautor Professor Reiner Lehberger aus seinem neuesten Werk „Helmut Schmidt am Klavier“. Die bedeutsamsten Stücke für den Altbundeskanzler werden während der Veranstaltung live eingespielt. Beeindruckend wird bestimmt auch das „Opernerlebnis in der VHS: Mozarts Zauberflöte“. Bei Rotwein und kleinen Snacks wird die Aufführung in guter Qualität als Youtube-Stream gezeigt und mit fachlicher Anleitung besprochen.

Im neuen Programmheft sind nun auch alle VHS-Angebote in der Gemeinde Alveslohe integriert worden.