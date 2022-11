﻿Vier Rücktritte: SPD in Bad Segeberg steht plötzlich ohne Vorstand da

Nach einer einjährigen Reise im Van durch Europa konnte Neele aus Kreis Segeberg sich nicht mehr von dem Leben auf vier Rädern trennen. Heute wohnt sie in einem Wohnwagen auf einer Koppel in der Nähe von Lübeck. Auch wenn die 23-Jährige dadurch kein Geld spart, möchte sie nie wieder in eine Wohnung ziehen.