﻿Vier Weihnachtsbabys sind in den Segeberger Kliniken zur Welt gekommen

Ob sie Engel oder eher Bengel sind, das wird sich noch zeigen. Aber klar ist: Die vier Weihnachtsbabys, die in den Segeberger Kliniken Bad Segeberg an den Feiertagen geboren wurden, sind die größten Geschenke ihrer Familien. Zur Welt kamen Liv-Amilia, Nalu Luke, Hanna Christine und Emma.

Ein richtiges Christkind ist Liv-Amilia, die Tochter von Claudia-Christine und Daniel Stepputat aus Bad Segeberg. Am 24. Dezember um 12 Uhr kam das Mädchen zur Welt. Am Abend war die Familie schon wieder zu Hause.

Bad Segeberg. Für vier Familien werden die Weihnachten in diesem Jahr unvergessen bleiben, denn sie konnten ihren Nachwuchs begrüßen. Am Heiligabend sind im Kreißsaal der Segeberger Kliniken zwei Babys zur Welt gekommen, am ersten Weihnachtstag noch mal zwei. Die Freude bei allen Paaren ist riesengroß – und ebenso der Dank ans Team der Segeberger Kliniken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Liv-Amilia zog es vor, sich drei Wochen vor dem Stichtag auf den Weg ans Licht der Welt zu machen. Die Kleine ist das zweite Kind von Claudia-Christine und Daniel Stepputat aus Bad Segeberg. „Wir hatten die Tage vorher mit Erkältungsinfekten zu tun“, erzählt die jetzt zweifache Mutter. Sie habe am Freitag noch mit Fieber zu Hause gelegen. An Heiligabend begannen dann die Wehen.

Gegen 9.30 Uhr war sie zusammen mit ihrem Mann in die Segeberger Kliniken gefahren. Pünktlich um 12 Uhr tat Liv-Amilia ihren ersten Schrei. Das Mädchen ist 3050 Gramm schwer und 51 Zentimeter lang. „Wir hatten natürlich für Heiligabend etwas geplant, aber um 18 Uhr waren wir auch schon wieder zurück aus der Klinik“, sagt Claudia-Christine Stepputat. Das größte Geschenk für die Familie, zu der der zweieinhalbjährige Sohn Liam-Alexander gehört, war die gesunde Tochter.

Der kleine Nalu Luke kam am Heiligabend um 2.40 Uhr in Bad Segeberg zur Welt und ist seitdem der Sonnenschein von Julia Katharina und Ricardo Faßbender aus Bad Malente. © Quelle: Nicole Scholmann

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch schneller war eine Familie aus Ostholstein. Aus Bad Malente düsten Julia Katharina Faßbender und ihr Mann Ricardo in die Segeberger Kliniken, um Heiligabend ihren Sohn Nalu Luke zu bekommen. „Unsere tolle Hebamme Laura hat uns die Klinik empfohlen“, erzählt die junge Mutter. Stichtag fürs erste Kind war der 14. Dezember gewesen – aber Nalu Luke ließ sich Zeit.

Am Freitag gingen die Wehen los, um 20 Uhr waren die Malenter in Bad Segeberg, am sehr frühen Morgen des 24. Dezembers um 2.40 Uhr kam das erste Kind des Paares zur Welt. Der Junge ist 3850 Gramm schwer und 56 Zentimeter lang.

Lesen Sie auch

Dass ihr Sohn am Heiligabend Geburtstag hat, bekümmert die jungen Eltern nicht. „Dann wird eben im Sommer ein großes Fest gefeiert“, sagen sie. Auf den ungewöhnlichen Vornamen Nalu Luke waren sie auf ihrer Hochzeitsreise nach Hawaii gekommen. „Nalu“ bedeutet Welle, verrät Vater Ricardo Faßbender.

Sein Sohn sei „auf jeder Wehe wie auf einer Welle ins neue Leben geritten“. Für seine Frau sei es eine „fast schon romantische und kitschige Erfahrung“ gewesen, an Weihnachten ihr erstes Kind zu bekommen. „Dauernd läuteten draußen die Kirchenglocken.“ Ein größeres Geschenk als ein Kind gebe es doch gar nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mandy Knigge freut sich über Hanna Christine, die am ersten Weihnachtstag um 19.55 Uhr in Bad Segeberg geboren wurde. © Quelle: Nicole Scholmann

Mandy und Timo Knigge aus Wahlstedt wurden am ersten Weihnachtstag um 19.55 Uhr das zweite Mal Eltern. „Eigentlich war ich nur zur Überprüfung hier in den Segeberger Kliniken“, berichtet die Mutter. Statt nach Hause ging es mit Wehen in den Kreißsaal.

„Wir mussten schnell einen Babysitter für unser erstes Kind organisieren. Innerhalb von 20 Minuten war Hanna Christine da“, freut sich Mandy Knigge. Ihre Tochter wog bei der Geburt 3366 Gramm und war 51 Zentimeter groß.

Die Familie hatte sich extra nichts vorgenommen für die Weihnachtstage, weil sie schon damit gerechnet hatte, dass ihre Tochter sich auf den Weg machen könnte. Stichtag war der 19. Dezember gewesen. So richtig glücklich ist die Familie nicht mit dem Geburtstag, der auf Weihnachten fällt. „Aber das ist jetzt nun mal so“, sagt Mandy Knigge. Sie freue sich sehr über den gesunden Sohn.

Katja und Rafael Ohlsen aus Neversdorf haben am ersten Weihnachtstag Nachwuchs bekommen. Um 21.21 Uhr erblickte Emma in Bad Segeberg das Licht der Welt. © Quelle: Nicole Scholmann

Als vierte Familie im Bunde freuen sich Katja und Rafael Ohlsen aus Neversdorf über ihre Tochter Emma, die ihren Geburtstag am 25. Dezember feiert. Das erste Kind des Paares ist 3890 Gramm schwer und 51 Zentimeter lang. Die Familie stammt aus Dortmund und wollte – so war der Plan – Weihnachten auch im Pott feiern. Aber Emma hatte andere Pläne. Am ersten Weihnachtstag um 21.21 Uhr tat sie ihren ersten Schrei. Auch ihre Geburt dauerte nicht lange. „Es tat sich nichts bis eine Stunde vorher“, beschreibt Rafael Ohlsen die Geburt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Familien sind sehr zufrieden mit dem Kreißsaal-Team in Bad Segeberg

Alle Familien eint, dass sie sich in der Geburtshilfe der Segeberger Kliniken gut aufgehoben fühlen. Das betonen die Paare auch. „Besser geht es gar nicht“, sagt Claudia-Christine Stepputat, die bereits ihren ersten Sohn in Bad Segeberg zur Welt gebracht hatte. Alle Mitarbeitenden seien trotz der angespannten personellen Lage sehr herzlich, lobt auch Julia Katharina Faßbender.

Viele Kaiserschnitte vor den Feiertagen in den Segeberger Kliniken

In Bad Segeberg sind – Stand zweiter Weihnachtstag – 652 Mädchen und Jungen zur Welt gekommen. Die Schließung der Geburtshilfe in der Henstedt-Ulzburger Paracelsus-Klinik sei noch nicht übermäßig zu merken, erzählen die Klinikmitarbeitenden.

Eine Besonderheit allerdings ist Hebamme Janin Langenau und ihren Kolleginnen aufgefallen. „In der Woche vor Weihnachten hatten wir auffallend viele geplante Kaiserschnitte“, berichtet sie. Einige Familien wollten eine Geburt an den Feiertagen wohl verhindern, vermutet die Hebamme.