﻿Vion: Was die Schließung des Schlachthofs für Bad Bramstedt bedeutet

Bad Bramstedt. Die angekündigte Schließung des Vion-Schlachthofs zum 31. Juli schlägt in Bad Bramstedt und der Region Wellen. Nicht nur die 250 Mitarbeitenden und rund 500 Landwirte im Kreis Segeberg blicken besorgt in die Zukunft, auch die Bürgerinnen und Bürger müssen durch die Stilllegung mit höheren Abwassergebühren rechnen. Die Gewerkschaft hat noch ein Funken Hoffnung.

„Sowohl die Stadt als auch die Arbeitnehmer des Schlachtbetriebs trifft die geplante Schließung sehr hart“, sagt Bürgermeisterin Verena Jeske. Das Aus des Betriebs wirke sich auch auf Landwirte, Weiterverarbeitungsbetriebe sowie Handwerker aus, die bei Vion Aufträge übernommen hätten. Gleichwohl mache sie sich zunächst keine Sorgen über die Finanzkraft der Stadt. „Uns werden zwar die Einnahmen aus der Gewerbesteuer von Vion fehlen, das bringt unseren Haushalt aber nicht ins Wanken.“ Insgesamt plant die Stadt 2023 mit 4,7 Millionen Euro Gewerbesteuer-Einnahmen.

Schließung des Vion-Schlachthofs: Abwassergebühren in Bad Bramstedt dürften steigen

Zurzeit prüft die Verwaltung, welche Folgen die Vion-Stilllegung für die Abwassergebühren in Bad Bramstedt mit sich bringt. Bisher verbrauchte der Schlachthof in etwa so viel Abwasser wie 5000 Menschen. Künftig fehlen der Stadt Bad Bramstedt Einnahmen, andere dürften also höhere Gebühren zahlen. „Leider werden die Gebühren somit wahrscheinlich für uns alle deutlich steigen“, verkündet die Bürgermeisterin. Fest steht, dass das Gelände eine Gewerbefläche bleiben wird.

Die Vion-Beschäftigten bangen um ihre Zukunft. Eine Kündigung hätte unter anderem für die zahlreichen rumänischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dramatische Folgen. Der Großteil von ihnen hat keine Ausbildung absolviert und wird nach der Entlassung als ungelernte Fachkraft gelten. „Umso verständlicher ist es, dass die Beschäftigten bestürzt und traurig sind“, erklärt Thomas Bernhard, Referatsleiter der Gewerkschaft NGG.

Belegschaft von Vion über Stilllegung des Schlachthofs entsetzt

Wegen der sinkenden Anzahl der Schlachtungen habe die Belegschaft zwar mit Konsequenzen gerechnet, aber nicht in diesem Umfang. „Für jeden der Mitarbeitenden war die Verkündung der Schließung wie ein Schlag in den Magen“, gibt der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Karsten Zwetzky an. Nach dem langen Pfingstwochenende starten die Gespräche mit der Geschäftsführung. „Ich hoffe, wir können für die Betroffenen einiges rausholen.“

Die Gewerkschaft NGG sieht noch eine Chance, gemeinsam mit einem Bündnis aus Landwirten, Tierschützern, Mitarbeitenden und Politik gegen die Stilllegung des Vion-Schlachtbetriebs vorzugehen und einen Kompromiss zu finden. Das würde auch den Landwirten zugutekommen. „Jeder große Schlachtbetrieb, der in der Region wegfällt, hinterlässt Sorgen“, sagt Lennart Butz vom Kreisbauernverband Segeberg.

An Vion hingen beispielsweise knapp 1000 Vieh-Betriebe. Künftig müssen sie einen neuen Abnehmer für ihre Tiere finden – längere Transportwege werden in der Konsequenz dazugehören. Das hat nicht nur finanzielle Folgen für die Landwirte, auch das Tierwohl kann darunter leiden. Ungeachtet befürworten gerade wegen des Tierwohls zahlreiche Menschen in den sozialen Medien die Stilllegung des Vion-Betriebs. Verena Jeske verurteilt das: „Leider ist das nicht zu Ende gedacht, denn irgendwo werden die Tiere weiterhin getötet.“

Warum schließt Vion den Schlachthof in Bad Bramstedt?

Am 25. Mai hat die Vion Food Group, Deutschlands größter Rindfleischproduzent, verkündet, den Betrieb in Bad Bramstedt einzustellen. Als Grund nannte die Geschäftsführung den „seit Jahren rückläufigen Rinderbestand in Norddeutschland“. Die Gewerkschaft NGG kritisiert diese Entscheidung. „Auf dem Fleischmarkt ist Regionalität gefragter denn je, nur Vion erkennt das nicht“, wettert Bernhard.

Außerdem stellt er den „wirklichen Grund“ der Schließung infrage: „Es ist auch mit weniger Rindern möglich, einen Schlachthof wirtschaftlich zu führen.“ Seit mehr als zehn Jahren gebe es Gerüchte um die Stilllegung des Vion-Standorts in Bad Bramstedt. Mal, weil das Unternehmen zu hohe Investitionen tätigen müsse. Mal, weil der Betriebsrat dem Konzern zu unbequem sei.

KN