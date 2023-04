﻿Vorfall bei Anti-AfD-Demo in Henstedt-Ulzburg: Prozess gegen SUV-Fahrer beginnt

Nach fast drei Jahren wird dem Fahrer eines Geländewagens, der 2020 in eine Gruppe linker Demonstraten in Henstedt-Ulzburg gefahren war, der Prozess gemacht. Der damals 19-Jährige war am Rande einer Demo gegen die rechtspopulistische Partei AfD in den SUV gestiegen und auf Menschen zugerast.

Das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt hatte am Montagabend eine stille Mahnwache abgehalten, um an den Vorfall vor zweieinhalb Jahren am Rande einer AfD-Veranstaltung zu erinnern.

Henstedt-Ulzburg. Diesmal ein stiller Protest des Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt: Am Montag hielten Mitglieder der Gruppe sowie der Initiative Segeberg bleibt bunt am Bürgerhaus eine Mahnwache ab und erinnerten an einen Vorfall am 17. Oktober 2020. Am Rande einer Kundgebung gegen die AfD, die im Henstedt-Ulzburger Bürgerhaus tagte, war ein damals 19-jähriger Mann mit einem Geländewagen in eine Gruppe Demonstranten gefahren. Es kam zu Tumulten, im Laufe derer ein Polizist einen Warnschuss in die Luft abgegeben hatte.

Bei dem Vorfall mit dem SUV wurden vier Personen verletzt. Die Staatsanwaltschaft Kiel hatte daraufhin Anklage wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erhoben. Dem zur Tatzeit heranwachsenden Angeklagten wird ganz genau vorgeworfen, am Rande der Demo „mit bedingtem Tötungsvorsatz vier Personen, die zuvor gegen die Versammlung demonstriert hatten, angefahren und verletzt zu haben“. „Der hat voll auf uns zugehalten“, schilderte einer der Verletzten im Juli 2021 KN Online.

Einen Tag nach dem Vorfall am Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg gab es am 18. Oktober 2020 eine Demonstration gegen Rechts mit gut 300 Teilnehmenden. © Quelle: Nicole Scholmann

Seitdem Oberstaatsanwalt Dr. Henning Hadeler die Anklage erhoben hatte, passierte nichts. Und genau das bewog das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt, die Mahnwache zu planen. Kurz vorher allerdings die Wende: Es kam die Nachricht, dass im Juli der Prozess gegen den Fahrer des Geländewagens beginnt. Das bestätigt Richterin Lea Otten gegenüber KN Online. Beginn ist am 3. Juli um 9 Uhr im Landgericht Kiel. Es folgen weitere 14 Prozesstage, in denen der junge Mann sich verantworten muss. „Der Angeklagte ist als Heranwachsender angeklagt. In diesen Fällen kann es zu jedenfalls teilweisen Ausschlüssen der Öffentlichkeit kommen“, erklärt Richterin Otten.

Henstedt-Ulzburger Bündnis will beim Prozess dabei sein

Das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt wollte nach eigenen Angaben mit der Mahnwache an die Tat und an das Leid der Opfer erinnern und deutlich machen, „dass eine derart brutale Tat nicht vergessen werden darf, nur weil es ewig lang bis zur Anklage dauert, und zeigen, dass wir uns mit den Betroffenen solidarisch verbunden fühlen. Auch während des Prozesses werden wir ihnen zur Seite stehen“.

Das Bündnis bedauert, dass Verwaltung und Politik sich seiner Meinung nach damit schwer tun, „die Opfer als solche anzuerkennen und ihnen empathisch zu begegnen - vier jungen Menschen, die bis heute an den psychischen und zum Teil sogar noch an den physischen Folgen leiden“. Ein Betroffener könne bis heute nicht seiner Arbeit nachgehen.