﻿Trotz schmalem Filialnetz: VR Bank in Holstein auf Wachstumskurs

Pinneberg/Bad Bramstedt. Die VR Bank in Holstein, die auch im Kreis Segeberg drei große Filialen betreibt, kann auf eine Steigerung der Bilanzsumme um 6,26 Prozent auf 3,65 Milliarden Euro zum Stichtag 31. Dezember 2022 verweisen. Die Vorstandsmitglieder Stefan Witt und Andreas Jeske führten das Wachstum auf der Jahresbilanz-Pressekonferenz vor allem auf die starke Kreditnachfrage zurück. Die Bilanzsumme beschreibt die Größe eines Unternehmens. Sie wird aus der Summe des Vermögens und der Schulden gebildet.

Die VR Bank in Holstein war 2019 aus einer Fusion der Raiffeisenbank Bad Bramstedt/Henstedt-Ulzburg mit der deutlich größeren Volksbank Pinneberg-Elmshorn hervorgegangen. Der Sitz befindet sich in Pinneberg. Das Unternehmen betreibt insgesamt 20 Filialen, davon allerdings nur noch drei im Gebiet der früheren Raiffeisenbank. Diese befinden sich in Bad Bramstedt, Henstedt-Ulzburg, Norderstedt und Brokstedt.

Filialnetz der VR Bank wird alle zwei Jahre überprüft

Wie Bankvorstand Jeske erklärte, werde alle zwei Jahre das Filialnetz auf seine Wirtschaftlichkeit hin überprüft. Diese Zeitspanne sei jetzt um, die Prüfung laufe zurzeit. Ergebnisse lägen noch nicht vor. 2021 waren nach einer solchen Prüfung sieben Filialen, darunter fünf im Gebiet der alten Raiffeisenbank geschlossen worden. Kurz zuvor waren in der Corona-Pandemie die Zweigstellen in Weddelbrook und Wakendorf II aufgegeben worden.

Auswirkungen der aktuellen Krise vorwiegend US-amerikanischer Geschäftsbanken auf die genossenschaftliche VR Bank in Holstein seien nicht zu erwarten, erklärte Jeske. „Wir bieten ein nachhaltig, erfolgreiches regionales Geschäftsmodell mit eigener Sicherungseinrichtung“, sagte er.

Stefan Witt sagte: „Wir sind trotz aller unsicheren Prognosen gut für die Zukunft aufgestellt.“ Durch das „Comeback der Zinsen“ erwartet er weiterhin ein moderates Wachstum und riet zu einer breit gestreuten Vermögensstruktur. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, sich um seine sinnvolle und krisensichere Geldanlage zu kümmern.“

VR Bank sucht Mitarbeiter und Azubis

Ein Thema liegt dem Personalvorstand Stefan Witt besonders am Herzen: die Bekämpfung des Fachkräftemangels. „Den spüren auch wir“, sagte Witt. Rund 450 Menschen sind für die VR Bank in Holstein tätig, davon 128 in Teilzeit und 29 in Ausbildung. Neben offenen Stellen bietet die Bank ab August wieder Ausbildungsplätze an, die noch nicht vergeben sind.

Witt warb für das stark verkürzte Bewerbungsverfahren, das über die Homepage der VR Bank in Holstein zu erreichen ist. „Heutzutage muss niemand mehr eine dicke Bewerbungsmappe einsenden und lange auf Antworten warten“, sagte Witt. „Wir reagieren innerhalb von 48 Stunden.“