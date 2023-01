﻿Warum die digitale Siegesburg nicht in Segeberg zu sehen ist

Das VR-Modell des Fördervereins Kreis- und Stadtmuseum begeistert durch eine detailgetreue Darstellung des mittelalterlichen Segebergs und der Siegesburg. Entwickelt wurde es in Zusammenarbeit mit der Hafen City Universität in Hamburg. Für Expertise sorgte der Historiker Nils Hinrichsen.

Bad Segeberg. Die Siegesburg auf dem Kalkberg steht schon seit 1644 nicht mehr. Geblieben ist ein Felsmassiv wie ein hohler Zahn, aus dem Jahrhundertelang Gips abgebaut und in dessen Reste in den 1930er-Jahren die Freilichtbühne gebaut wurde. Der Burgbrunnen, in den man von einer Plattform aus hinabschauen kann, ist das letzte sichtbare Relikt der Burg.

Und dennoch ist es möglich, in der Burganlage umherzuspazieren und von den Wehrtürmen aus über das Land und Häuser zu blicken – mit einer Virtual Reality-Brille (VR-Brille). Digitale Technik macht ein faszinierendes Erlebnis möglich.

VR-Modell entstand in Zusammenarbeit mit der Hafen City Universität Hamburg

Der Förderverein Kreis- und Stadtmuseum hat die Datenwelt zusammen mit der Hamburger Hafen City Universität geschaffen. Dieses virtuelle Modell wollte der Verein der Stadt Bad Segeberg zur touristischen Nutzung überlassen. Doch die Stadtvertretung lehnte das im Oktober des vergangenen Jahres ab. Die Enttäuschung im Verein ist groß. „Ich gehe davon aus, dass viele gar nicht wissen, worüber wir da reden“, sagt Vorsitzender Prof. Asmus Hintz. Das Problem des Vereins: Eine Software kann veralten. Sie muss gepflegt und idealerweise ausgebaut werden.

Der jetzt vorhandene Datensatz ermöglicht einen detailgetreuen Gang durch die Straßenzüge Segebergs im Mittelalter. Jedes verbriefte Haus der damaligen Zeit ist vorhanden. Im Sommer und Herbst 2021 konnten im Gemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde „Führungen“ durch die Siegesburg gebucht werden. Historiker Nils Hinrichsen sorgte für die fachliche Begleitung der Gäste. Das Interesse war groß, nicht alle Anfragen konnten berücksichtigt werden. „Wir konnten es nicht auf Dauer betreiben“, erzählt Vereinsbeirat Jochen Saggau.

Mit der VR-Brille durch das mittelalterliche Segeberg und die Siegesburg

Gestartet wird der virtuelle Rundgang auf dem Friedhof an der Marienkirche. Der lag damals noch vor der Kirche und war von einer Mauer umgeben. Von dort aus können die Straßenzüge erkundet werden, bis zum Rantzau-Obelisk an der heutigen Hamburger Straße, bis runter zum Großen Segeberger See oder die heutige Altstadt am Fuße des Kalkbergs mit dem Marktplatz, der damals noch am Rathaus lag.

Und das alles nur in wenigen Schritten, ohne wirklich den Raum zu verlassen. Zur VR-Brille, die eine perfekte 360-Grad-Umsicht erlaubt, gehört eine kleine Steuerung, die es erlaubt, sich an anvisierte Punkte zu „beamen“. Sozusagen tatsächlicher Höhepunkt des Erlebnisses ist ein Aufstieg zur Siegesburg. Alle Bauten dort sind nach bekannten Darstellungen aus jeder Zeit virtuell nachgestellt worden.

Förderverein Kreis- und Stadtmuseum suchte festen Standort für VR-Modell der Siegesburg

Dieses VR-Modell ist schon in seiner Grundstruktur faszinierend. Es kann aber ausgebaut werden. Noch sind die Häuser in den Straßenzügen alle ziemlich gleichförmig. Es fehlt an Inventar wie Warenauslagen oder Schildern. Denkbar ist es auch, die Straßen zu bevölkern, mit virtuellen Menschen, Avatare, die Erklärungen zu damaligen Berufen oder Geschehnissen geben können. Die digitale Spielwiese lässt viel zu.

Ein ideales Vehikel für eine touristische Nutzung. Die Weiterentwicklung allerdings ist aufwendig und teuer. Der Vorstand des Förderverein Kreis- und Stadtmuseum suchte nach Möglichkeiten, das Alt-Segeberg-Modell dauerhaft vorzuführen. Verschiedene Orte wie der kleine Kiosk oder leerstehende Ladengeschäft wurden angedacht und mussten wieder verworfen werden. Zudem begannen Gespräche mit der Lokalpolitik.

Förderverein Kreis- und Stadtmuseum wertet Absage der Stadtvertretung als Missverständnis

Und die Signale waren zunächst durchaus positiv. Kultur- und auch der Hauptausschuss befürworteten im Frühjahr eine Übernahme des VR-Modells in städtische Hand. Es gab sogar schon einen Vertragsentwurf, berichtet Hintz. Aber die Stadtvertretung beschloss, einen Nutzungsvertrag „derzeit nicht weiter zu verfolgen.“ „Es ist wohl der Irrtum entstanden, wir wollen 100 000 Euro haben“, bedauert Magnus Wittern als stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Das sei ein fundamentales Missverständnis. Die Stadt könne das Mittelalter-Projekt kostenfrei übernehmen.

Weiterentwicklung des VR-Modells kostet 100 000 Euro

Die Stadt solle sich aber verpflichten, das Modell in Zusammenarbeit mit der Hafen City Uni weiterzuentwickeln, das würde geschätzt 100 000 Euro kosten. Allerdings hat der Verein um Asmus Hintz auch daran schon gearbeitet: die Aktivregion Holsteins Herz würde das Projekt mit rund 75 000 Euro bezuschussen. „Die restlichen 25 000 Euro hätte man doch irgendwie aufbringen können. Daran kann es doch nicht scheitern!“, meint Hintz. Über Sponsoren und Spenden wäre die Summe zusammengekommen, ist der Vereinsvorsitzende sich sicher.

Auch Bau des Noctalis in Bad Segeberg sei ein Wagnis gewesen

Er sei persönlich erschüttert „über den Mangel an Entschlussfreude, etwas perspektivisch in Angriff zu nehmen.“ Natürlich sei die Stadt „Noctalis“-geschädigt, gibt Hintz zu. Die Zustimmung zum damaligen Millionengrab Fledermauszentrum erfolgte aufgrund falscher Zahlen und deutlich zu positiven Berechnungen eines Gutachters. Aber immerhin seien die Stadtvertreter damals mutig gewesen und hätten etwas gewagt. Ebenso wie die Stadtväter vor ihnen, die eine Nutzung für das Anfang der 50er-Jahre brachliegende Freilichttheater gefunden haben. Das VR-Modell Segeberg 1644 hätte ein Tourismusmagnet werden können, ist sich der Vereinsvorstand sicher. Die Möglichkeiten der Nutzung seien immens.

VR-Modell von Segeberg und Siegesburg soll in Lütjenburger Turmhügelburg gezeigt werden

Damit der Datensatz nicht veraltet, soll er nun an die Turmhügelburg in Lütjenburg gehen. In der Rekonstruktion einer mittelalterlichen Burganlage ist ein Neubau geplant, wo dann die virtuelle Wanderung durch Segeberg und Siegesburg mit eingebaut werden kann. Museumsleiter ist übrigens Nils Hinrichsen, früherer Leiter des Bad Segeberger Heimatmuseums und treibende Kraft hinter dem VR-Modell. Noch ist das Burgtor nicht ganz hochgezogen. Schließlich lassen sich digitale Daten auch teilen. „Wir sind gern bereit, mit allen zu reden“, sagt Hintz.