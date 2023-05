﻿Eine Ohrfeige für die Bürgermeisterin

Bad Bramstedt. Kommunalwahlen werden auch immer überschattet von der Bundespolitik. Insofern war es zu erwarten, dass die Berliner Regierungsparteien bei der Kommunalwahl Einbußen hinnehmen müssen. Auch in Bad Bramstedt ist es so geschehen – doch hier kam es geradezu zu einem Erdrutschsieg der CDU, vor allem zulasten der SPD. Das Ergebnis muss somit auch als Ohrfeige für Bürgermeisterin Verena Jeske gewertet werden, die im kommenden Jahr wiedergewählt werden will.

Das umstrittene Auenland-Quartier wird bei der Wahl sicherlich eine Rolle gespielt haben, die enge Umklammerung von der SPD dürfte für die Bürgermeisterin jedoch das Hauptproblem sein. Obwohl Jeske parteilos ist, treten SPD und Bürgermeisterin immer als Einheit auf. Bad Bramstedt war aber nie eine Hochburg der Sozialdemokratie. Hier leben viele traditionelle CDU-Wähler und viele gut situierte zugezogene Familien, dich sich eher bei den Grünen und der FDP aufgehoben fühlen.

Eine Bürgermeisterin sollte über den Parteien stehen, so wie es die Vorgänger auch erfolgreich praktiziert haben. Wenn es Jeske nicht gelingt, bis zur Wahl im September 2024 als unabhängige Bürgermeisterin wahrgenommen zu werden, sieht es schlecht aus mit der Wiederwahl. Die erstarkte CDU sucht bereits einen Gegenkandidaten.