Das ist der neue Old Shatterhand am Kalkberg

Die Rolle des Old Shatterhand bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg wird in diesem Jahr nicht mit einem prominenten Namen besetzt. Dennoch hat die Kalkberg GmbH für das Stück „Winnetou I“ einen Schauspieler gefunden, der aufgrund seiner Open-Air-Erfahrung gut an den Kalkberg passt. Auch Fans von TV-Soaps dürfte das Gesicht bekannt vorkommen.