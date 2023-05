﻿Kaltenkirchen: Pro-Kaki zweitstärkste Kraft hinter der CDU

Kaltenkirchen. Vier Mal gab es Jubel am Tisch von Pro-Kaki am Wahlabend im Ratssaal: Denn vier Mal konnte die Wählergemeinschaft der CDU das Direktmandat streitig machen. Die Christdemokraten haben in zehn von 14 Wahlbezirken gewonnen, Pro-Kaki in den restlichen vier. „Das ist das Ergebnis, das wir uns erhofft haben“, sagte Pro-Kaki-Fraktionsvorsitzender Michael Flach: „Wir haben wohl die richtigen Themen im Wahlkampf angesprochen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stärkste Kraft in Kaltenkirchen ist und bleibt die CDU mit 30 Prozent der Stimmen. Sie verloren im Vergleich zur letzten Kommunalwahl nur 0,7 Prozent. Dicht gefolgt diesmal von der Wählergemeinschaft Pro-Kaki mit 24,9 Prozent. Sie legten um knapp vier Prozentpunkte zu. Drittstärkste Partei ist die SPD mit 21,1 Prozent. Die Sozialdemokraten mussten einen Verlust von knapp drei Prozentpunkten hinnehmen. Die AfD gehört zu den großen Gewinnern des Abends: Sie erzielte 12,7 Prozent der Stimmen und legten 6,5 Prozentpunkte zu. Der größte Verlierer des Abends ist die FDP mit nur noch 7,8 Prozent, ihr Verlust liegt bei knapp sechs Prozentpunkten. Die Linke erziele 3,2 Prozent und verlor damit 1,5 Prozentpunkte. Die Basis trat zum ersten Mal in Kaltenkirchen an, besetzte aber nur zwei Wahlkreise und erzielte 0,2 Prozent.

FDP ist großer Verlierer des Abends in Kaltenkirchen

„Ich bin sehr enttäuscht von dem Ergebnis“, sagt FDP-Fraktionsvorsitzende Katharina Loedige: „Wir haben keine schlechte Arbeit gemacht in den vergangenen fünf Jahren.“ Bei dem schlechten Ergebnis schlage auch der Bundestrend durch, ist sie sich sicher: „Das war bei der FDP schon immer so.“ Dass die SPD nun nicht mehr zweitstärkste Kraft in Kaltenkirchen ist, sorgte bei den Sozialdemokraten für lange Gesichter: „Damit muss ich leben“, sagte Fraktionsvorsitzende Susanne Steenbuck: „Wir haben insgesamt einen guten Wahlkampf gemacht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Vertreter der AfD verließen den Ratssaal am Wahlabend mit freudigen Gesichtern: „Wir sind hoch zufrieden“, sagt Fraktionsvorsitzender Julian Flak, der auch für den Kreis kandidierte. 2018 hatte die AfD nur in acht Wahlbezirken kandidiert, dieses Mal in allen 14. Auch Die Linke konnte alle Wahlkreise besetzen, was sich in ihrem Ergebnis jedoch nicht niederschlug. Von den Kandidaten und Kandidatinnen ließ sich am Wahlabend niemand im Ratssaal blicken.

Sitzverteilung steht fest: AfD erstmals mit vier Sitzen

Auch wenn Hauke von Essen seinen Wahlkreis nicht direkt gewinnen konnte, hatte er allen Grund zur Freude. Seine CDU bleibt stärkste Partei und musste vergleichsweise nur wenig Verlust einstecken: „Wir sind super zufrieden.“

Die kommende Stadtvertretung wird sich, Stand jetzt, wie folgt zusammensetzen: Die CDU hat zehn Sitze, Pro-Kaki acht, die SPD sieben, die AfD vier, die FDP zwei und Die Linke einen Sitz.

Weiterlesen nach der Anzeige