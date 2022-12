Dr. Michael Orlowski in Wahlstedt ist Arzt mit ganzem Herzen. Im Alter von 71 Jahren geht er nach 40 Jahren als Hausarzt nun in den Ruhestand. Viele Patienten werden ihn vermissen. Die gute Nachricht: Ein neuer Arzt als Nachfolger konnte nach langer Suche gefunden werden.

Wahlstedt. Rührende Szenen spielten sich zuletzt im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Wahlstedt ab. Reihenweise verabschiedeten sich Patienten von Dr. Michael Orlowski persönlich. „Wir werden Sie vermissen“, sagt eine Frau, umarmt Orlowski und drückt ihm ein Geschenk in die Hand. Sie hat Tränen in den Augen. 40 Jahre lang war Orlowski in Wahlstedt Hausarzt für über 25 000 Menschen im Umland. Nun hört er mit fast 72 Jahren auf. Die gute Nachricht: Es kommt ein neuer Mediziner nach Wahlstedt.