Geschäft in Wahlstedt: Einbruch in der Fußgängerzone

Wahlstedt. In der Wahlstedter Fußgängerzone „An der Eiche“ ist in ein Lebensmittelgeschäft eingebrochen worden. In der Nacht zu Sonntag drang nach Angaben der Polizei kurz nach 0.30 Uhr ein Unbekannter gewaltsam in das Geschäft ein, füllte mehrere Einkaufstüten mit Diebesgut, darunter Liquids für E-Zigaretten. Anschließend sei der Täter mit mehreren Tüten und der Kasse in eine unbekannte Richtung geflohen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg sucht Zeugen und bittet unter Tel. 04551/8840 um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen während der Tatnacht.