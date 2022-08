Das größte Problem wurde tatsächlich erst beim Üben klar: Im Segeberger Forst fehlen Wasserstellen, damit im Fall eines Waldbrandes die Einsatzkräfte schnell löschen können und Schlimmeres verhindern. Gut 1000 Ehrenamtliche probten am Sonnabend den ganzen Tag lang den Ernstfall.

Hartenholm. Die fast 1000 Einsatzkräfte kamen nicht alleine durch das Sommerwetter mit über 30 Grad ins Schwitzen, sondern auch durch ihre Aufgaben bei der großen Waldbrandübung des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg. Die Übung, deren Ablauf den Kräften im Vorwege nicht bekannt war, hatte es in sich. Angenommen wurde am Sonnabend der Ernstfall: der Segeberger Forst bei Heidmühlen brennt. Die Sirenen alarmierten 34 Freiwillige Feuerwehren im ganzen Kreis Segeberg, dazu den ABC-Zug sowie die Führungsgruppen der Ämter. Hinzu kam noch der Feuerwehrflugdienst Holstein mit mehreren Maschinen. Dazu das Technische Hilfswerk, der Katastrophenschutz des Kreises und das DRK sowie weitere Helfer.

Das Team um Kreiswehrführer Jörg Nero hatte monatelang die Waldbrandübung Sefo (Segeberger Forst) vorbereitet. „Ein Konzept für den Ernstfall haben wir bereits seit zehn oder 15 Jahren vorliegen“, sagte Nero. Aber Theorie sei das eine, die praktische Umsetzung das andere. Noch vor Beginn der Großübung betonte Jörg Nero, dass „wir am Ende des Tages schlauer sind“. Und so kam es. Ein Hauptproblem beim Einsatz in der Segeberger Heide ist die Wasserversorgung, das wurde schnell deutlich. Sprich: Die Einsatzkräfte müssen kilometerlange Schlauchleitungen legen, um Löschwasser mitten in den Wald zu bekommen. Oder – so wie es im Heidmühlener Ortsteil Klint durchgeführt wurde - zeitaufwendig die Löschfahrzeuge „betanken“ und wieder in den Wald fahren.