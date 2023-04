﻿Trappenkamp: Hohe Investition für Umbau der Waldbühne nötig

Trappenkamp. Die Waldbühne in Trappenkamp soll erhalten und sogar ausgebaut werden. Das ist der Wunsch vieler Menschen in der Gemeinde. Doch was wird das kosten? Und kann sich die Gemeinde das leisten? Eine Machbarkeitsstudie gibt Antworten.

Osterfeuer, ein Klassikkonzert zu Pfingsten, Schultheater im Juni, Sommerfest und Graffiti-Workshop in den großen Ferien, Open-Air-Kino und ein Festival im August: So ähnlich könnte ein Veranstaltungskalender für die Waldbühne aussehen, zeichnete Sarah Staub, Projektleiterin von der Agentur Inspektour, eine Vision für die Zukunft der Waldbühne. Ihre Machbarkeitsstudie stellte sie in einer Abschlusspräsentation am Mittwoch in Trappenkamp vor.

Was der Umbau der Waldbühne Trappenkamp kosten würde

Nach vielen Gesprächen und einem Workshop ist klar, dass die Trappenkamper ihre Waldbühne behalten wollen, vor allem für lokale Akteure. Mit diesem Konzept sei ein wirtschaftlicher Betrieb unrealistisch. „Die Waldbühne wird ein Zuschussgeschäft sein“, sagt Staub. Auch der Umbau der Waldbühne wird nicht billig, wie ihre Wirtschaftlichkeitsberechnung zeigt.

Für den Umbau der Bühne, die Ausstattung und den Bau von Toiletten veranschlagt Staub Nettokosten von 650 000 Euro: Die Bühne ist nicht barrierefrei zugänglich, der Boden uneben, die Sitzreihen müssten mit Sitzschalen ausgestattet werden, sind viel zu tief. Es gibt kein Licht, die Bühne muss erneuert werden, eine Basisausstattung an Technik wäre nötig.

Sinnvoll wäre Laut Staub, die Bühne zu drehen, damit sich der Schall nicht Richtung Wohngebiet ausbreitet. Teils sollen die Sitze mit Sonnensegeln überdacht werden. Bei einer Umsetzung in drei Jahren und angenommener Baukostensteigerung von 15 Prozent würde der Umbau laut Staub wahrscheinlich eher 890 000 Euro kosten.

Hohe Förderung für die Waldbühne Trappenkamp ist möglich

Auch über die Finanzierung hat sich Staub Gedanken gemacht: Mit sogenannten GAK-Fördermitteln wäre es möglich, 75 Prozent der Investitionskosten gefördert zu bekommen. Dafür müsste die Gemeinde ein Ortsentwicklungskonzept erstellen und die Waldbühne als Schlüsselprojekt definieren. Das hält Staub für realistisch.

25 Prozent Eigenmittel in Höhe von 220 000 Euro könnte die Gemeinde über ein Darlehen mit einer Laufzeit von zwölf Jahren finanzieren. Mit allen laufenden Belastungen hätte die Gemeinde dann laufende Kosten von knapp 60 000 Euro. Ohne Kapitaldienst für ein Darlehen lägen die jährlichen Kosten bei etwa 34 000 Euro. Das sei wenig im Vergleich zu anderen Projekten in ähnlicher Größenordnung, betont Staub.

Machbarkeitsstudie: Empfehlung für den Umbau der Waldbühne

Die Projektleiterin empfahl der Gemeinde eindeutig, sich um die Fördermittel zu bemühen und das Projekt umzusetzen. Staub zählte mehrere Vorteile auf. Schon jetzt hätten sich soziale Effekte gezeigt, es gebe viele engagierte Akteure, die sich um die Bühne bemühen. Zwar generiere die Bühne kaum Einnahmen, doch es gebe wirtschaftliche Effekte in der zweiten Stufe: Gastronomen und Händler, die Essen und Getränke anbieten bei Veranstaltungen, Besucher, die im Ort essen gehen. Die neuen Sanitäranlagen könnten von Gästen des Wohnmobilstellplatzes oder Besuchern des Minigolfplatzes genutzt werden. Sie sollen bezahlpflichtig sein.

„Unser Ziel ist es, den Tourismus und die Kultur zu stärken“, sagte Bürgermeister Harald Krille nach der Präsentation. Alle seien sich einig, dass die Waldbühne erhalten werden soll. „Auch heute schon müssen wir die Bühne unterhalten.“