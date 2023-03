﻿Erstmals Streiks beim Traditionsunternehmen Pelz in Wahlstedt

Nein, Überwindung habe es nicht gekostet, betonen die Mitarbeiter der Pelz Gruppe Wahlstedt. Es sei für sie klar gewesen, endlich für ihre Forderungen auf die Straße und in den Warnstreik zu gehen. Erstmalig in der 75 Jahre alten Firmengeschichte, gibt es Streiks. So wie am Freitagvormittag.

Gut 150 Mitarbeitende des Wahlstedter Unternehmens Pelz sowie eines Textilbetriebes aus Elmshorn versammelten sich am Freitag in Wahlstedt zum Warnstreik.

Wahlstedt. Den Mitarbeitenden des Familienunternehmens Pelz in Wahlstedt reicht es. Am Freitag machten die Arbeiterinnen und Arbeiter im Bereich Textil sich Luft und gingen in den mehrstündigen Warnstreik. In der 75 Jahre langen Historie von Pelz wird das erste Mal die Arbeit für einen Streik niedergelegt. „Ich bin geflasht und sprachlos, dass ihr alle dabei seid“, erklärte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Michael Thiel.

Die IG Metall hatte die Mitarbeitenden vor Ort unterstützt. Gut 150 Mitarbeitende von Pelz sowie von den Elmshorner Unternehmen Autoliv und Autoflug, die auch betroffen sind, versammelten sich vor dem Werkstor. Betriebsrat Thiel betonte, dass Pelz „ohne uns keine Gewinne einfahren“ werde.

Tarifverhandlungen der Textilindustrie laufen gerade

Derzeit laufen die Tarifverhandlungen der Textil- und Bekleidungsindustrie West. Die Arbeitnehmer fordern acht Prozent mehr Lohn, die Arbeitgeber wollen vier Prozent geben. Zudem erbost die Mitarbeitenden sehr, dass die tarifliche Altersteilzeit eingestellt werden soll. „Wer im Schichtdienst arbeitet, ist irgendwann auf“, sagt Thiel. Die Möglichkeit der Altersteilzeit sei wichtig, so das Betriebsratsmitglied.

Etliche Pelz-Mitarbeiter sind bereits Jahrzehnte in dem Unternehmen tätig, bestätigt auch Betriebsratsvorsitzende Katharina Theilig. Arbeitsjubiläen von 20 oder 30 Jahren seien nicht ungewöhnlich. Das Betriebsklima untereinander sei gut – die Bedingungen nicht, sagen Theilig und Thiel auf Nachfrage. „Das WC der Damen ist in Containern untergebracht, es gibt schlechte oder keine Kantine und einen großen Investitionsstau“, sagen die beiden Arbeitnehmervertreter. In Maschinen sei von der Unternehmerfamilie Pelz viel Geld gesteckt worden, in die Arbeitsbedingungen nicht. Auch das sei ein Grund, weshalb mittlerweile viele Kollegen den Betrieb verlassen würden. „Es gibt viele offene Stellen“, sagt Thiel.

Pelz-Mitarbeiter aus Wahlstedt gehen auf die Straße

Als es nun in die Tarifverhandlungen gegangen sei und von den Arbeitgebern ein – in den Augen der Mitarbeitenden – unzureichendes Angebot gekommen sei, habe eine Umfrage unter den gewerkschaftlich organisierten Pelz-Kollegen ergeben, dass der Wille zum Streik vorhanden sei, so Thiel. Vor zwei Wochen habe es einen ersten Warnstreik gegeben, nun folgte der zweite. Die Mitarbeitenden der Nachtschicht bei Pelz hatten bereits Stunden vor dem Streik am Vormittag die Arbeit eingestellt. „Die Geschäftsführung ist regelrecht schockiert, damit hat sie nicht gerechnet“, sagt Michael Thiel, der stolz auf seine Kollegen ist.

Stephanie Schmoliner, Geschäftsführerin der IG Metall Kiel-Neumünster, erinnerte an das Datum der nächsten Verhandlungsrunde am 31. März. Sollte es dort keine Fortschritte geben, sei man in Wahlstedt und Elmshorn bereit, in einen 24-Stunden-Streik zu gehen.

Bei Pelz werden Hygieneartikel wie Watteprodukte und Inkontinenzwäsche hergestellt sowie Vliesstoffe für die Automobilindustrie und Plastikfolienprodukte. Gegründet wurde das Familienunternehmen vor 75 Jahren.