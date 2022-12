﻿Warum im Kreis Segeberg die Sirenen stumm blieben

Am Warntag schrillten zwar pünktlich um 11 Uhr die Handys los, die Sirenen blieben aber stumm. Das war zwar für die meisten Orte auch so angekündigt worden, sorgte aber dennoch bei vielen Menschen für Verwunderung. KN-online fragte beim Kreis Segeberg nach, warum es keinen Sirenenalarm gab.

Die Sirene auf dem Kulturhaus Alte Schule ist eine von fünf in Bad Bramstedt. Auch sie blieb am Warntag stumm.

Kreis Segeberg. Wer sein Handy eingeschaltet hatte, der wurde am Donnerstag um 11 Uhr unsanft gestört. Das Mobiltelefon gab einen nervigen Ton von sich, so wie es für den bundesweiten Warntag auch angekündigt war. Was aber doch viele verwunderte: Die Sirenen blieben stumm.

In Bad Bramstedt und Umland war weit und breit kein Sirenenton zu hören. „Ich habe das Fenster aufgemacht“, sagt Bad Bramstedts Bürgeramtsleiter Jörg Kamensky, der selbst überrascht davon war. Vor dem Rathaus hörte er nur das allgegenwärtige Rauschen des Verkehrs.

Fünf Sirenen gebe es im Stadtgebiet, sagt Kamensky, das Rathaus könne sie aber nicht auslösen. Die Alarmanlagen sind über das ganze Stadtgebiet verteilt. Ausgelöst werden können die Sirenen im Kreis Segeberg von der Rettungsleitstelle West in Elmshorn. Die macht davon auch regelmäßig Gebrauch, wenn in den Dörfern die Feuerwehren alarmiert werden sollen. In Bad Bramstedt und den anderen größeren Orten ist das nicht nötig, weil die Feuerwehrleute digitale Meldeempfänger bei sich tragen.

Sirenen fehlen digitale Empfänger

Zuständig für den Katastrophenschutz im Kreis Segeberg ist die Kreisverwaltung. Deren Pressesprecherin Sabrina Müller erklärte, ein zentrales Auslösen aller Sirenen sei von Bad Segeberg aus nicht möglich. Früher seien die Sirenen im Bundesbesitz gewesen, der habe sie aber nach Ende des Kalten Krieges kostenlos an die Gemeinden abgegeben. Seitdem würden sie auch von den Kommunen unterhalten. Einige hätten die Sirenen auch ganz abgeschafft.

Die Sirenen würden nur noch für die Feuerwehreinsätze verwendet, erklärte Sabrina Müller. Um sie auch zur Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall einzusetzen, müssten sie mit entsprechenden digitalen Funkempfängern ausgestattet werden. Dann könnten sie parallel zu den Mobiltelefonen warnen. Längerfristig sei das auch so geplant.

Ab 2023 gibt es dafür ein Sirenenförderprogramm des Landes. Die Details würden zurzeit noch zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden besprochen. „Wenn diese feststehen, wird der Kreis Segeberg die konkrete Umsetzung im Kreisgebiet vornehmen, also Sirenen beschaffen und bereits vorhandene für Warnungen aufrüsten“, so Sabrina Müller.