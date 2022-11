﻿Warum Kisdorf fast keinen Weihnachtsbaum bekommen hätte

In Kisdorf hängt der Haussegen schief: Bürgermeister Wolfgang Stolze weigerte sich aus Energiespar- und Kostengründen, den traditionellen Weihnachtsbaum in der Ortsmitte aufstellen zu lassen. Durch eine spontane Initiative zweier Parteien wurde das nun doch ermöglicht. Jedoch mit Einschränkungen.

Kisdorf. In Kaltenkirchen bietet der weihnachtlich beleuchtete Grüne Markt in der Stadtmitte zurzeit ein wunderschönes Bild. Im benachbarten Kisdorf dagegen wollte Bürgermeister Wolfgang Stolze (Wählergemeinschaft Kisdorfer Bürger) aus Energiespargründen und wegen des fehlenden Haushaltes dieses Jahr komplett auf den gemeindlichen Weihnachtsbaum verzichten – obwohl dieser sogar gespendet werden sollte.

Das hat ihm viel Ärger und Kritik eingebracht, speziell auch von seinem Vorgänger Reimer Wisch (CDU). Dessen Partei und die FDP haben jetzt in Eigeninitiative und auf ihre Kosten die mächtige Tanne aufstellen lassen. Diese wird voraussichtlich aber unbeleuchtet bleiben.

„Der Bürgermeister verweigert das Weihnachtsbaumaufstellen, indem er sich hinter der bekannten Haushaltssituation versteckt“, moniert der 80-jährige Wisch, der vor Stolze zehn Jahre lang Bürgermeister war. „Für ein sichtbares Weihnachten in der Gemeinde war er nicht zu bewegen oder nicht in der Lage, das elegant zu organisieren.“ Ein Unding für den Ex-Bürgermeister, der sagt: „So etwas gab es hier noch nie.“

Kisdorfer Weihnachtstanne wurde gespendet

CDU und FDP schütteln über Stolzes Verhalten den Kopf und beschlossen, die Kosten zu übernehmen. „Wir reden hier doch höchstens von einigen Hundert Euro“, unterstreicht CDU-Fraktionschef Dirk Schmuck-Barkmann. Lediglich 200 Euro habe man bisher für den Transport der Tanne zum Bismarckplatz in Kisdorf ausgeben müssen. „Das sollte es uns doch wert sein, unsere Bürger in der Weihnachtszeit etwas zu erfreuen. Ich hoffe, wir bekommen das mit der Beleuchtung auch noch hin.“ Dazu müsste noch ein Stromaggregat besorgt und aufgestellt werden.

Unterstützung erhalten Wisch und Schmuck-Barkmann von der stellvertretenden Bürgermeisterin und Vorsitzenden des Ausschusses für Jugend, Soziales, Kultur und Sport, Hannelore Huffmeyer (FDP). „Es geht hier doch um kleine Beträge“, sagt auch sie und findet Stolzes Entscheidung nicht nachvollziehbar, zumal er einem Seniorenheim auf Kosten der Gemeinde einen Adventskranz überbracht habe. Man habe, so Huffmeyer, gerade noch verhindern können, dass die gespendete Weihnachtstanne woanders hingegangen sei. Die hatte der Naturschutzbeauftragte Hans-Peter Wree besorgt und jetzt auch aufgestellt.

Mitglieder von CDU und FDP hatten unter anderem schnell noch Kartons und Schachteln in Weihnachtspapier verpackt und als Dekoration am Baum befestigt. Das hatten in den Jahren zuvor immer Schulkinder gemacht. Und es gab stets ein kleines, aber jeweils gut besuchtes Fest rund um das Weihnachtsbaumaufstellen. Unter anderem mit wärmendem Punsch. Darauf brauchten allerdings die wenigen Besucher in diesem Jahr auch nicht verzichten, denn der wurde von Kay Pellegrini vom Margarethenhoff spendiert.

In Oersdorf zahlt die Gemeinde den Weihnachtsbaum

Der Bürgermeister verteidigt hingegen seine Entscheidung, sieht keine Fehler bei sich. "Mir waren die Hände gebunden. Was soll ich tun, wenn ich kein Geld ausgeben darf?", fragt er. Wegen der Probleme bei der Amtsverwaltung stehe die Gemeinde unter einer vorläufigen Haushaltsführung, dürfe deshalb keine Investitionen vornehmen. Es seien nur Ausgaben möglich, zu der sie kraft Gesetzes vertraglich verpflichtet sei. "Das ist bei einem Weihnachtsbaum nicht der Fall."

Nach Stolzes Worten handele es sich um eine Summe von rund 500 Euro für Transport und Stromanschluss, zuzüglich der Stromkosten. „Diese Ausgaben dürfen wir nicht bezahlen, weil wir keinen genehmigten Haushalt haben“, sagt er immer wieder.

Es geht aber offenbar auch anders, wie das Beispiel der kleinen Nachbargemeinde Oersdorf zeigt, die ebenfalls zum Amt Kisdorf gehört und auch keinen genehmigten Haushalt vorweisen kann. Vor deren Gemeindehaus steht ein prächtiger und schön beleuchteter Baum. „Den haben wir von der Gemeinde angeschafft, die natürlich auch die Energiekosten übernimmt“, sagt die Kulturausschussvorsitzende Ute Grommes.

Es werde sparsames LED-Licht verwendet und die Beleuchtungszeit im Vergleicht zum Vorjahr allerdings eingeschränkt, auf 17 bis 22 Uhr begrenzt. „Wir wollten auf keinen Fall auf unseren Weihnachtsbaum verzichten.“ Am benachbarten Feuerwehrhaus steht übrigens ein zweiter beleuchteter Baum. Auch dafür trägt die Gemeinde Oersdorf die Stromkosten.