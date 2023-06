Der letzte Regen liegt lange zurück, der Wasserverbrauch steigt: Als erstes schlug Bornhöved am Wochenende Alarm wegen Wasserknappheit. Leezen meldet einen Rekordverbrauch. So ist die Lage.

Kreis Segeberg. Im Kreis Segeberg hat es am 22. Mai zuletzt geregnet. Zwei Wochen ist das her und auch in den nächsten Tagen ist kein Regen in Sicht. Der Wasserverbrauch steigt in solchen Zeiten erheblich. Als Erstes schlug das Bornhöveder Wasserwerk am vergangenen Wochenende Alarm wegen Wasserknappheit.