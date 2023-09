﻿Statt in Bad Bramstedt wird Wasserstofffabrik in Großenaspe gebaut

Wiemersdorf. In Bad Bramstedt war die Freude schon groß: Der Wiemersdorfer Ingenieur und Energie-Unternehmer Dr. Hans-Günther Lüth wollte im Gewerbepark Auenland eine Wasserstofffabrik bauen, mit deren Abwärme die benachbarten Unternehmen beheizt werden sollten. Doch daraus wird nichts. Lüth hat sich für Großenaspe als Standort für die Wasserstofffabrik entschieden. Dort, so der Ingenieur, seien die Standortbedingungen besser.

Wasserstoff gilt als ein Treibstoff der Zukunft. Mit grünem Strom hergestellt – also aus erneuerbaren Energien –, können damit klimaneutral Autos ebenso betrieben werden wie ganze Industrieanlagen. Doch bisher ist die Wasserstoffproduktion in Deutschland nicht im großen Stil angelaufen. Die Elektrolysefabrik von Lüth ist noch ein Zukunftsprojekt, mit dem sich Gemeinden gerne schmücken.

Wasserstofffabrik: Großenaspe ging aus Machbarkeitsstudie als Sieger hervor

Bad Bramstedts Bürgermeisterin Verena Jeske war schon voll des Lobes für den Wiemersdorfer Unternehmer, der in der Umgebung auch Windenergieanlagen betreibt und Solarparks plant. Jetzt kann sich ihr Kollege Torsten Klinger (CDU) aus Großenaspe freuen. Nicht nur Bad Bramstedt und Großenaspe seien für die Wasserstofffabrik erwogen worden, sondern anfangs 15 Standorte. „Uns freut das natürlich sehr, dass sie nun in Großenaspe gebaut werden soll“, so der Bürgermeister.

„Wir hatten eine Machbarkeitsstudie angestellt“, berichtete Ingenieur Lüth. Großenaspe sei daraus als geeignetster Standort hervorgegangen. Die Wasserstofffabrik soll südlich der Brokenlander Straße am Ortsausgang in Richtung Brokenlande gebaut werden. Dort will die Gemeinde auch ihr Gewerbegebiet erweitern, ein Klärwerk ist ebenfalls auf den bisher unbebauten Wiesen geplant. Im Unterschied zum Bad Bramstedter Gewerbepark gibt es in der Nähe des Standortes in Großenaspe eine Nahwärmeversorgung, die vom Biokraftwerk in Brokenlande gespeist wird. Dadurch, sagt Lüth, habe er auch einen Abnehmer für die Wärme, die bei der Elektrolyse anfalle.

Wiemersdorfer produziert grünen Strom für Wasserstoffproduktion selbst

Rings um die geplante Wasserstoff-Produktionsanlage in Großenaspe betreibt Lüth seit Jahren Windkraftanlagen. Entlang der Autobahn 7 sind bei Wiemersdorf und Großenaspe Solarparks geplant. Den grünen Strom, der Voraussetzung für die Klimaneutralität des Wasserstoffs ist, produziert Lüth also selbst. Und einen Abnehmer für seinen grünen Wasserstoff hat er auch schon: die Wasserstofftankstelle im Industriegebiet Süd in Neumünster. Da Großenaspe dichter bei Neumünster liegt als Bad Bramstedt, sei auch das als Vorteil zu werten.

Kern einer Wasserstoff-Fabrik ist ein Elektrolyseur, der mit Strom eine chemische Reaktion auslöst und aus Wasser reinen Wasserstoff und Sauerstoff herstellt. Die Anlage, die auf einer Fläche von rund 5000 Quadratmetern entstehen soll, hat eine Elektrolyseleistung von zehn bis elf Megawatt. Nach einer Faustformel könnten damit 800 Tonnen Wasserstoff im Jahr produziert werden. Zur Einschätzung: Ein Auto mit Brennstoffzelle benötigt für einen Kilometer gut ein Kilogramm Wasserstoff. 800 Tonnen Wasserstoff im Jahr reichen also für rund 800 000 Kilometer. Das Kilo Wasserstoff enthält in etwa so viel Energie wie drei Liter Diesel.

Lüth sagt, die Anlage werde nicht das ganze Jahr unter Volllast betrieben. „Sie soll vor allem dann laufen, wenn viel Strom anfällt, also starker Wind weht oder die Sonne scheint.“ Die Leistung sei, je nach Strommenge, regulierbar. Vorteil: Die Windrotoren müssten nicht mehr vom Netz genommen werden, wenn zu viel Strom anfällt. Sie könnten stattdessen zur Wasserstoffproduktion eingesetzt werden.

Laut Plan soll die Anlage in rund vier Jahren in Betrieb gehen. Und für die Bad Bramstedter hat Lüth auch noch tröstende Worte: „Ein ähnliches, weiteres Projekt ist in Bad Bramstedt durchaus weiterhin denkbar.“

KN