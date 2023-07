﻿Trinkwasseranhänger im Wasserwerk Nahe sichert die Versorgung

Eine Wasserleitung bricht zusammen, ein Katastrophenfall tritt ein. Oder auch, bei heißem Sommerwetter findet eine Sportveranstaltung statt: Es gibt viele Situationen, in denen schnell viel Trinkwasser benötigt wird. Das Wasserwerk im Amt Itzstedt hat jetzt einen mobilen Trinkwasseranhänger zur Verfügung.

Nahe. Als eins der wenigen Wasserwerke in Schleswig-Holstein hat das Werk in Nahe seit Kurzem einen 1000 Liter umfassenden mobilen Trinkwasserbehälter angeschafft. Mit ihm können im Not- und Katastrophenfall Bürger im Amt Itzstedt mit Trinkwasser versorgt werden. „Er war auch schon im Einsatz“, sagt Burk Sahlmann, Werkleiter des Wasserwerkes im Amt Itzstedt. So wurden eine Gaststätte und eine Bäckerei nach Rohrbrüchen mit Wasser versorgt. Und auch ein Landwirt, der Rinder und Schweine hält, konnte, weil seine Leitung zusammengebrochen war, Wasser für seine Tiere bekommen.