﻿Betreten verboten: Darum darf man niemals auf den zugefrorenen Weddelbrooker See

Der gefrorene Mühlenteich in Weddelbrook lockt erste Besucher an, drei Kinder spielen auf dem Eis. Das kann lebensgefährlich werden. Warum das Betreten des Weddelbrooker Sees verboten ist.

Weddelbrook. Die Sonnenstrahlen spiegeln sich auf der gefrorenen Wasseroberfläche des Mühlenteichs in Weddelbrook. Eine feine Schneeschicht bedeckt das Eis, an manchen Stellen zeichnen sich die Spuren von Schlittschuhkufen ab. Obwohl die Feuerwehren in Schleswig-Holstein vor dem Betreten von Eisflächen warnen, halten sich nicht alle Menschen daran. Drei Jungs stehen in der Nähe der Badestelle auf dem Weddelbrooker See und schlagen mit einem Holzstab auf das Eis ein – dabei kann das lebensgefährlich sein.

In den zurückliegenden Tagen hat das Thermometer fortlaufend Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gemessen, wodurch sich auf dem Mühlenteich in Weddelbrook Eisflächen gebildet haben. Nun warnt der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein eindringlich vor dem Betreten dieser Eisflächen: „Auf den Gewässern droht Einbruchgefahr“. Vor allem bei den Ein- und Ausflüssen sowie dunklen Stellen könne das Eis sehr dünn sein. Alle Eltern sollten ihre Kinder über die Gefahren von Eisflächen aufklären, so der Verband. „Betreten Sie die gefrorene Eisfläche erst nach Freigabe der zuständigen Ordnungsbehörde“ empfiehlt Presseassistent Pascal Holm.

Dies gelte auch noch für die kommenden Wochen, in denen weiterhin Frost angesagt ist. In Weddelbrook sollen die Temperaturen bis zum Beginn der nächsten Woche in den Minusgraden liegen, am kommenden Dienstag wird jedoch schon wieder eine Höchsttemperatur von 9 Grad erwartet.

Weddelbrook verbietet das Betreten des Mühlenteichs grundsätzlich

Auch die Freiwillige Feuerwehr in Weddelbrook rät von einem Ausflug auf das Eis ab. „Das Eis auf den Seen ist noch nicht dick genug, um Gruppen vollständig zu tragen“, sagt Wehrführer Michael Haferkamp. Bei einem Einbruch in das Eis könne der große Schock eine Panik auslösen, was die Gefahr des Ertrinkens steigere. Laut der DLRG müsse das Eis auf einem See beim Betreten mindestens 15 Zentimeter dick sein, am Mühlenteich beträgt die Eisdicke zurzeit sieben Zentimeter.

Gut zu wissen: Das Betreten der Eisfläche auf dem Weddelbrooker See ist grundsätzlich verboten. „Aus Haftungsgründen wird die Gemeinde Weddelbrook den zugefrorenen Mühlenteich niemals freigeben“, sagt Bürgermeister Stefan Gärtner (FWW). Obwohl er verstehen könne, wie schön das Schlittschuhlaufen sei, hätte sich die Gemeinde generell gegen eine offizielle Freigabe entschieden. „Falls doch einmal etwas passiert, müssten wir die Haftung für den Eis-Einbruch übernehmen.“ Die drei Jungs auf dem See scheint das nicht zu stören. „Wir sind nur ganz vorne, hier passiert schon nichts.“ Außerdem hätten sie vorhin Schlittschuhläufer getroffen, die viel weiter draußen auf dem See waren.

Feuerwehrverband: Tipps für einen sicheren Ausflug auf den See

Für alle, die einen Ausflug zu einer freigegebenen Eisfläche unternehmen, hält die Feuerwehr einige Tipps bereit. Bei fließenden Gewässern, verschneiter Eisfläche und bewachsenem Ufer ist besondere Vorsicht geboten. Wenn das Eis knistert oder knackt, kann es richtig gefährlich werden. In solchen Fällen rät der Landesfeuerwehrverband von dem Betreten der Eisfläche ab. Wer zu dem Zeitpunkt bereits auf dem Eis ist, sollte Ruhe bewahren und einen Notruf unter der 112 absetzen. Außerdem helfe es, sich hinzulegen und zum Ufer zu robben. Dadurch verteile sich das Gewicht auf eine größere Fläche.