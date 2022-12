﻿Klein, aber fein: Weihnachtsdorf in Wahlstedt soll gar nicht größer werden

Es steht zwar auf dem Marktplatz – doch von einem klassischen Weihnachtsmarkt ist das kleine Weihnachtsdorf in Wahlstedt recht weit entfernt. Es erfreut sich bei Einheimischen und Besuchern inzwischen immer größerer Beliebtheit. Jetzt hat das Weihnachtsdorf geschlossen. Wie ist es gelaufen?

Wahlstedt. Das bis vor Kurzem anhaltende Winterwetter war so richtig nach dem Geschmack der Kinder, zumal sich auch der Weihnachtsmann öfter mit Geschenken blicken ließ – aber es war auch optimal für die Großen. Denn ein „weißes“ Wahlstedter Weihnachtsdorf erleben Besucher und Aussteller nicht alle Tage.

Da kam eine tolle vorweihnachtliche Stimmung auf, die auch die frostigen Minusgrade von bis zu acht Grad nicht trüben konnten. Bei einem heißen Punsch oder einem Glühwein, genossen an einem der Feuerkörbe oder einem Eisenofen, ließ sich auch die Kälte ertragen.

Die Veranstaltung der Stadt an zwei längeren Adventswochenenden erlebte nach den beiden Absagen in 2020 und 2021 wegen Corona einen „enormen Zulauf, auch von auswärtigen Besuchern, speziell aus der Kreisstadt“, wie Wolfgang Lippke rückblickend feststellt.

Live-Musik und neue Ideen in Wahlstedt

Lippke, Kirsten Hauk und Angelika Pryl von der Fest-AG der Stadt sowie Organisator Paul Griese hatten ganze Arbeit geleistet und mit Live-Musik und neuen Ideen für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gesorgt.

Das Wahlstedter Weihnachtsdorf fand nach der mehrjährigen Coronapause bei herrlichem Winterwetter viel Zuspruch von Besuchern aus nah und fern. © Quelle: Karsten Paulsen

Dazu gehörte der ökumenische Gottesdienst mit Pastor Alf Kristoffersen von der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde und Diakon Bigislaw von Langen-Steinkeller von der katholischen Kirchengemeinde sowie das Friedenslicht, das Wolfgang Lippke und Paul Griese aus Bad Segeberg nach Wahlstedt gebracht hatten.

Feuerwehr Wahlstedt unterstützt Kameraden in der Ukraine

Ein weiterer Höhepunkt sei die Teilnahme der Freiwilligen Feuerwehr Wahlstedt an der landesweiten Aktion „Retter helfen Rettern“ zugunsten der Feuerwehren in der Ukraine vor dem Weihnachtsdorf gewesen, berichtet Lippke. Rund 20 Feuerwehrleute mit Fackeln bildeten ein Herz; und an der Spitze der Drehleiter wurde die ukrainische Fahne entfaltet, während zwei Posaunenbläser ein Lied intonierten.

Bürgervorsteher Horst Kornelius freut sich besonders darüber, dass die Fest-AG den Ökumenischen Gottesdienst veranstaltet hat. „Damit wurde für Wahlstedt ein neues Event geboren, was zu einer Tradition führen kann. Das wünschten sich auch die anwesenden Gläubigen.“

Bürgermeister von Wahlstedt wünscht sich eine Wiederholung

Bürgermeister Matthias Bonse äußert sich ebenfalls zufrieden: „Bei meinen Besuchen konnte ich nur in zufriedene und glückliche Gesichter blicken. Besucher waren begeistert, dass dieses festliche Weihnachtsdorf auf dem Marktplatz wieder aufgebaut wurde.“ Er würde sich freuen, wenn es auch im kommenden Jahr wieder ein Weihnachtsdorf geben würde.

„Das Weihnachtsdorf war einfach toll, macht es bloß nicht größer“, war immer wieder von Besuchern zu hören. Wolfgang Lippke: „Damit sprachen sie uns natürlich aus dem Herzen, denn es war von Anfang an die Philosophie der Fest-AG, ein kleines gemütliches Weihnachtsdorf zu schaffen.“