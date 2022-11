﻿Aktionen für Jung und Alt: Hiermit lockt das Wahlstedter Weihnachtsdorf

Wahlstedt. Weihnachtszeit ist, wenn der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln in der Luft liegt. Auch in Wahlstedt kommt bald wieder eine weihnachtliche Atmosphäre auf. Am zweiten und dritten Wochenende im Dezember verwandelt sich der Marktplatz in das Wahlstedter Weihnachtsdorf. Die letzten zwei Jahre wurde wegen Corona pausiert.

Vom 8. bis zum 11. Dezember sowie vom 15. bis 18. Dezember kehrt Weihnachtsstimmung in Wahlstedt ein. Dann schmücken fünf Holzhütten mit kulinarischen Leckereien, ein Kinderkarussell, eine Bühne und rund 100 grüne Tannen den Marktplatz. Das Weihnachtsdorf wird von der Stadt veranstaltet und öffnet donnerstags bis sonnabends von 16 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr seine Türen. Dieses Jahr wurden die Öffnungszeiten verkürzt, da an den Vormittagen nicht so viele Besucher unterwegs waren. „Bei den letzten beiden Weihnachtsdörfern haben wir festgestellt, dass die meisten Gäste erst ab Nachmittag zu uns kommen“, berichtet Wolfgang Lippke. Gemeinsam mit seinen Kollegen und Kolleginnen von der Fest AG organisiert er das Weihnachtsdorf.

Live-Musik, Gottesdienst, Friedenslicht: Diese Aktionen sind geplant

An den Holzhütten können sich die Besucher mit Punsch, Glühwein, heißen Cocktails und warmen Speisen versorgen. Zusätzlich seien für Jung und Alt unterschiedliche Aktionen geplant. Die Kleinen können sich im Kinderkarussell vergnügen. Außerdem kommt an den Wochenenden der Weihnachtsmann von 16 bis 17.30 Uhr vorbei und bringt kleine Überraschungen mit. In den Abendstunden am Freitag und Sonnabend ist jeweils ab circa 19 Uhr Live-Musik geplant. Zum Beispiel legt der DJ Sebastian Buko auf.

Am Sonntag, 11. Dezember, wird in dem Weihnachtsdorf ein ökumenischer Open-Air-Gottesdienst gehalten. Falls es an dem Tag stark regnen sollte, wird auf die Begegnungsstätte in der Waldstraße ausgewichen. Zurzeit klären die Veranstalter noch, ob das Friedenslicht nach Wahlstedt kommen kann. Dazu stehen sie mit den Pfadfindern Bad Segeberg in Kontakt. Das Friedenslicht wird jedes Jahr von Bethlehem nach Wien geflogen und von dort aus in ganz Europa weiterverteilt. Wenn alles klappt, können Interessierte am dritten Dezemberwochenende ihre Kerzen am Friedenslicht im Weihnachtsdorf Wahlstedt entzünden.

Weihnachtsdorf Wahlstedt: Glühwein wird teurer

Besonders herausfordernd war es, das Fest in diesem Jahr unter den steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen zu organisieren. Das Team musste immer wieder entscheiden, wo gespart werden kann. Eigentlich war eine Kutsche zum Fotografieren geplant, aber die sei mit 600 Euro einfach zu teuer gewesen. Zusätzlich mussten die Preise für Essen und Trinken angehoben werden. Ein Glühwein kostet nun 3,50 Euro, 2019 waren es noch 3 Euro.

Vergangenes Jahr wurde das Wahlstedter Weihnachtsdorf kurzfristig Ende November vom Organisationsteam abgesagt. Zu dem Zeitpunkt sei wegen der damaligen Corona-Auflagen noch unklar gewesen, ob das Fest überhaupt stattfinden kann. „Umso glücklicher sind wir daher, dass es in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsdorf gibt“, verrät Bürgermeister Matthias Bonse. Die Stadt erwarte genauso viele Besucher wie 2019 – zu Spitzenzeiten am Abend werden das um die 200 Menschen sein.