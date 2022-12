﻿BT-Weihnachtskonzert lockte 200 Gäste in Maria-Magdalenenkirche Bad Bramstedt

Seit Oktober hatten sich die gut 50 Musikerinnen und Musiker des BT Orchesters Bad Bramstedt auf das Weihnachtskonzert vorbereitet. Ihr Einsatz hat sich gelohnt. Die etwa 200 Besucherinnen und Besucher erlebten am Sonntag in der Maria-Magdalenenkirche einen stimmungsvollen Konzertnachmittag.

Bad Bramstedt. „Lang, lang ist’s her – umso mehr haben wir uns gefreut, dass es in diesem Jahr wieder ein richtiges Weihnachtskonzert geben kann“, betonte Orchesterleiter Timo Hänf vom BT Orchester bei dem Auftritt des Klangkörpers in Bad Bramstedt. Das Weihnachtskonzert in der Maria-Magdalenenkirche habe doch eine lange Tradition und gehöre zur Adventszeit. Seit Mitte Oktober habe man das weihnachtliche Programm einstudiert. Nächstes Jahr kehre auch das internationale Musikfest zurück nach Bad Bramstedt.

Nach dieser Ankündigung gab es viel Applaus von den etwa 200 Konzertbesuchern in der vollbesetzten Kirche von Bad Bramstedt. Feierlich und klangschön begann das Konzert des mehr als 50-köpfigen Bläserensembles dann mit Georg Friedrich Händels „Feuerwerksmusik“. Anschließend ließ Johann Sebastian Bachs klangrein interpretiertes „Air“ die Konzertgäste zur Ruhe kommen. Auch der folgende Weihnachtschoral „Tochter Zion“ ließ den Weihnachtsstress vergessen.

Schwungvoll und harmonisch tauchte das konzentriert spielende Blasorchester danach ein in die magische Welt des Disney-Musicals „Die Eiskönigin“, das gerade große Erfolge in Hamburg feiert. Bei dem neuen Medley „Symphonic Highlights from Frozen“ gab es für einige Besucher ein Wiederhören mit Elsa, dem Schneemann Olaf und anderen Protagonisten.

Konzentriert und voller Spielfreude konzertierten die etwa 50 Musiker und Musikerinnen des BT Orchesters beim Weihnachtskonzert in der Maria-Magdalenen-Kirche © Quelle: Friederike Kramer

Mit viel Dynamik bewiesen die Schlagwerker in den hinteren Reihen, dass man auch in der Karibik Weihnachten feiern kann – nicht ganz so besinnlich wie hier, aber dafür mit rhythmischem Können der Konzertierenden an den Schlagzeugen, Glockenspielen und Rasseln beim von Philip Sparke im Calypso-Stil arrangierten „Mary’s Boy Child“. Wunderbar einfühlsam glänzten da abwechselnd die Bassklarinette und Querflöte am Anfang und Ende des schwungvollen Songs, ehe der erste Konzertteil traditionell mit dem Weihnachtssong „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“ endete, mit dem die Musiker und Musikerinnen mit sichtlich großer Spielfreude faszinierten.

Kurze Andacht beim BT-Weihnachtskonzert in Bad Bramstedt

Nach diesem konzertanten Teil folgte eine kurze Andacht, die Pastor Jörg Möller-Ehmcke von der Kanzel aus hielt. Sie handelte von einem Ehepaar, das in einer Lebenskrise über einen krumm gewachsenen Tannenbaum wieder zueinander findet. Natürlich musste danach als musikalische Zugabe „O Tannenbaum“ erklingen.

Am Ende des kurzweiligen 90-minütigen Weihnachtskonzerts stimmte das Publikum in Begleitung des Orchesters bekannte Weihnachtslieder wie „O Du fröhliche“, „Stille Nacht“ und „Alle Jahre wieder“ an.