﻿Weihnachtsmärchen: Wo der Wolf gar nicht so böse ist

Klar, der Wolf bei Rotkäppchen ist böse. Er frisst nicht nur die Großmutter, sondern zum Schluss auch noch das Rotkäppchen. Doch am Ende wird alles gut. So auch bei der traditionellen Weihnachtsmärchen-Vorstellung des Kleinen Burgtheaters in Henstedt-Ulzburg. Und dort zeigte sich der „böse Wolf“ in der Pause von einer ganz anderen Seite.

Die vierjährige Jolina aus Bad Bramstedt ging in der Pause mutig auf den Wolf (Chrischan Dauer) zu – und der war gar nicht so böse.

Henstedt-Ulzburg. Auf das traditionelle Weihnachtsmärchen im Forum des Alstergymnasiums des 2008 gegründeten Kleinen Burgtheaters warten immer viele Kinder. Nachdem im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie nur unter verstärkten Hygienebestimmungen und mit einer verringerten Zuschauerzahl gespielt werden konnte, waren in diesem Jahr keine strengen Regeln vorgesehen. Die mit Herzblut agierende Laienspielabteilung des Sportvereins Henstedt-Ulzburg (SVHU) setzte den Märchenklassiker „Rotkäppchen“ frei nach den Gebrüdern Grimm in einer eigenen Fassung in Szene. Leiter der Vorstellung sind Chrischan Dauer, der den Wolf temperamentvoll und lustig spielte, und Robin Günther. Die Regie lag in den Händen von Ralf Egenolf mit Bianca Hündorf.

Als es im Zuschauerraum dunkel wurde, trat Robin Günther vor den Vorhang und erklärte den Kindern, dass früher Wölfe gejagt wurden, bis sie fast ausgestorben waren. Heute aber seien die wenigen Wölfe sehr scheu und würden sich vor den Menschen verstecken.

Erwachsene und Kinder stehen zusammen auf der Bühne

Auch in diesem Jahr bleibt das Burgtheater seinem Motto „Theater mit Kindern für Kinder“ treu. Einige Rollen werden jedes Jahr von Kindern übernommen. Diesmal waren es die der drei Freunde von Rotkäppchen: Irma, Anneliese und Knut. Gespannt und anfangs mucksmäuschenstill lauschte das zumeist junge Publikum der Handlung, ließ sich vom Jäger, von Rotkäppchen und auch vom Wolf ansprechen und um Rat fragen. Anna-Lena Traub spielt die liebevolle Mutter Nora von Rotkäppchen. Sabine Schulze mimt in einer Doppelrolle glaubhaft sowohl die hochmütige, überhebliche Frau von Klopphusen als auch die kränkliche Großmutter. Besonders amüsant ist, wie sie als Adlige mit dem Jäger Burkhard (Daniel Paschke) anbändeln möchte. In der Hauptrolle als Rotkäppchen, das vom Wolf auch „mein Häppchen“ oder „mein Dessert“ genannt wird, überzeugt Emma Lange.

Anfangs waren die Kinder in der ersten Reihe etwas ängstlich, aber als sich in der Pause der Wolf (Chrischan Dauer) mit ihnen unterhielt und auf Tuchfühlung ging, gab es viel Freude und Gelächter. Die vierjährige Jolina aus Bad Bramstedt war die Erste, die sich traute, den Wolf zu berühren. Sie stellte fest: So böse ist der Wolf gar nicht.

„Warum hast du so große Ohren?“: Rotkäppchen (Emma Lange) wundert sich, dass ihre Großmutter so anders aussieht. © Quelle: Friederike Kramer

Für das aufwendige bunte Bühnenbild hatte Chrischan Dauer mit seinem Team gesorgt. Es gab neben den gemalten Kulissen einen kleinen Tannenwald, ein rotes Fachwerkhäuschen von Rotkäppchen und ein großes Bett mit dicker Daunendecke, in dem die kranke Großmutter lag.

Die Geschichte endet wie im Märchenbuch: Der Wolf frisst die Großmutter und das Rotkäppchen und liegt schnarchend und vollgefuttert im Bett. Der Jäger kommt, schneidet ihm den Bauch auf und befreit somit die beiden. Der Wolfsbauch wird dann mit großen Steinen gefüllt. Nach dem Aufwachen hat der Wolf Bauchschmerzen – und sackt reglos zusammen.

Das Rotkäppchen bekommt noch zwei weitere Vorstellungen, am 10. Dezember, um 15.30 Uhr und am 11. Dezember als Matinee-Vorstellung um 11 Uhr. Karten sind in der Buchhandlung Rahmer in Henstedt-Ulzburg zum Preis von 7 Euro (Mitglieder des SVHU zahlen 6 Euro) zu bekommen.