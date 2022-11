„Alle Jahre wieder“? Dass der Titel dieses beliebten deutschen Weihnachtsliedes in Zeiten von Corona und Energiekrise alles andere als eine Gewissheit ist, weiß man inzwischen auch in Bad Segeberg. Doch setzt man in der Kreisstadt alles daran, schöne Traditionen am Leben zu erhalten.

