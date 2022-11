﻿Weihnachtsmarkt 2022: Trappenkamp weckt den Weihnachtsmann auf

Nach einigen Jahren Pause kommt der Weihnachtsmarkt zurück nach Trappenkamp. Mit Weihnachtsmusik, Punsch und Handgemachtem startet der Markt am 26. November 2022 in und am Bürgerhaus. Zum Höhepunkt wecken die Kinder den Weihnachtsmann.

Am 1. Adventswochenende wird der Weihnachtsmann in Trappenkamp geweckt als Höhepunkt des Weihnachtsmarkts.

Trappenkamp. Der Weihnachtsmann wird am Sonnabendnachmittag, 26. November, von den Kindern in Trappenkamp geweckt. Es wird der Höhepunkt des Weihnachtsmarktes rund um das Bürgerhaus mit Budenzauber und Bühnenprogramm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weihnachtsmarkt Trappenkamp am 26. November 2022

Die traditionelle Tanne für den Trappenkamper Marktplatz, in der Regel deutlich über zehn Meter hoch, soll bereits am Mittwoch vom Bauhof aufgestellt werden, sagt Gemeindemitarbeiter Werner Schultz. Die Beleuchtung aber wird erst am 1. Adventswochenende angestellt – als Teil des festlichen Programms auf dem Marktplatz am 26. November ab 12 Uhr. Auf dem Markt werden zwei Hütten für Punsch und Würstchen aufgestellt, am Grill steht die Jugendwehr, so Schultz. Geplant sei zudem ein Bastelstand für Kinder.

Im Bürgerhaus werden zudem mehrere Stände aufgebaut, an denen Vereine, Gruppen und Hobbybastler weihnachtliche Produkte anbieten – von Deko, kleinen Geschenkideen, Holzspielzeug bis hin zu selbstgemachter Marmelade. Ab 12 Uhr startet die Verkauf. „Es ist nicht kommerziell“, erklärt Schultz. An einem Stand etwa werden Schülerinnen und Schüler aus dem Verbraucherbildungskurs der Richard-Hallmann-Schule Selbstgemachtes anbieten. Mit den Erlösen soll ein Projekt zum Thema Elternschaft finanziert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Es wird natürlich Kaffee und Kuchen geben, Kartoffelsuppe und Waffeln für die Kinder“, sagt Schultz. Auch hier werden die Überschüsse an einen guten Zweck gehen für den Sozialfonds der Gemeinde, mit dem Kinder aus einkommensschwachen Familien gefördert werden, erklärt der Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Trappenkamp. Die Awo ist gemeinsam mit der Gemeinde und dem Kindergarten Pusteblume Veranstalter des Weihnachtsmarktes.

Weihnachtsmusik auf der Bühne im Bürgerhaus Trappenkamp

Beteiligt sind aber weit mehr Institutionen und Gruppen aus der Gemeinde. Das Bühnenprogramm im Bürgerhaus eröffnen die Lütten der evangelischen Tagesstätte Arche Noah um 12 Uhr. Sie haben einen Tanz einstudiert. Später um 15 Uhr sind die Kleinen aus der Pusteblume mit ihrer Aufführung dran.

Weihnachtsmusik darf bei einem Weihnachtsmarkt natürlich nicht fehlen: Um 13 und 15.30 Uhr steht das bekannte Akkordeonorchester Akkort auf der Bühne und spielt Weihnachtslieder. Dazwischen singt um 14 Uhr der Chor der neuapostolischen Kirche in Trappenkamp. „Um 16 Uhr wird es zudem ein Liederraten geben“, kündigt Schultz an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weihnachtsmannwecken in Trappenkamp ab 16.30 Uhr

Danach wird es vor allem spannend für die Kinder. Gegen 16.30 Uhr wird der Posaunenchor der evangelischen Kirche draußen auf dem Marktplatz anfangen zu spielen. „Das wird das Signal für alle, nach draußen zu kommen“, sagt Schultz. Auf einen Wink der Kinder soll zunächst die Beleuchtung des großen Weihnachtsbaumes eingeschaltet werden – wie von Zauberhand.

Und dann gilt es, den Weihnachtsmann zu wecken, laut Zeitplan um 16.45 Uhr. Dafür müssen die Kinder ordentlich rufen, damit der bärtige Mann es auch hört im Bürogebäude der Amtsverwaltung am Marktplatz und ans Fenster kommt. „Warum er dort geschlafen hat, das müssen wir nicht erklären“, sagt Schultz mit einem Augenzwinkern.

Beim Weihnachtsmannwecken in Bad Segeberg wird der Weihnachtsmann traditionell mit der Drehleiter der Feuerwehr aus dem Fenster abgeholt. Das soll es in Trappenkamp nicht geben. "Zu den Kindern soll der Weihnachtsmann an diesem Tag nicht kommen, es ist ja noch nicht Weihnachten", begründet Schultz. Und in der Adventszeit hat der Weihnachtsmann sicherlich auch viel zu tun. Gegen 17 Uhr endet der Weihnachtsmarkt.