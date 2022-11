﻿Weihnachtsmarkt auf Gut Stockseehof: Tolle Atmosphäre und höhere Preise

Stocksee. Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes im Gut Stockseehof waren etwa 5000 Besucher aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen angereist, die sich schon am Eingang gut gelaunt in die Warteschlange vor den Kassen einreihten. „Wie schön, dass auch das Wetter stimmt“, freute sich Sabine Blidorn aus Raisdorf, die mit ihrer Mutter Doris gekommen war. Sie zeigte einen roten Umschlag: „Darin ist mein Budget, das ich heute ausgeben will.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die weihnachtliche Atmosphäre war überall zu spüren. Von Krisenstimmung dagegen keine Spur. Bis auf die Preiserhöhungen, die nicht jedem gefielen. Gekauft und geschlemmt wurde trotzdem fleißig. Auch die 120 Händlerinnen und Händler stellten keine Kaufzurückhaltung fest und berichteten, dass sie bereits in den ersten Stunden trotz kleiner Preissteigerungen gut verkauft hätten. Sie hatten so viel Ware wie in den letzten Jahren mitgebracht.

Weihnachtsmarkt auf Gut Stocksee: Einigen Besucherin ist das Angebot zu klein

Silke und Jörg aus Norderstedt besuchen seit zehn Jahren regelmäßig den Weihnachtsmarkt in Stocksee. Sie hatten ihre kleine Hündin im Kinderwagen dabei, waren in diesem Jahr aber etwas enttäuscht: „Es sind weniger Händler als sonst hier, wir vermissen einen Schlachter, der eine so köstliche Honigsalami verkauft hat und einen Stand mit leckeren Spekulatius“, sagte Jörg. „Außerdem sind die Preise leider gestiegen.“ Das sei schon im Eingangsbereich einigen Kunden bei den vom Stockseehof zum Verkauf stehenden Weihnachtsbäumen aufgefallen, deren Preis sich laut der Besucher verdoppelt hätte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die rechts und links mit erleuchteten Tannen geschmückte Allee unter den weißen Zeltdächern führt zu der großen Weihnachtsscheune, in der in diesem Jahr viel Maritimes, skandinavisches Design mit Körben voller Nissemänner, aber auch viel silbrig Glänzendes, metallene Gartendekorationen, Blumengestecke und außergewöhnlich schön dekorierte Adventskränze angeboten werden. Ganz besonders ins Auge fiel der Hamburger Designshop Dwenger mit seinem üppig mit roten Granatäpfeln geschmückten Weihnachtsesstisch – ein beliebtes Fotoobjekt von vielen Besuchern.

Liebevoll geschmückt waren die Scheunen und Stände innerhalb des Geländes, so daß auch das Warten vor den Kassen stimmungsvoll war © Quelle: Friederike Kramer

Aber auch der traditionelle Weihnachtsbaumschmuck aus Thüringen verkaufte sich schon am ersten Tag sehr gut. „Wir haben hier unsere Stammkunden, die jedes Jahr kleine Vögelchen oder Kugeln bei uns kaufen“, berichtet Astrid Ruge. Die Künstlerin Hildegard Johanna Seeger aus Brokstedt war ebenfalls zufrieden. Ihre Miniatur-Malerei, die sie „Augenweide-Malerei“ nennt, überzeugte viele Besucher wie Monique Weihmann und Christine Snow aus Hamburg-Rahlstedt, die gleich mehrere kleine Kunstwerke bei ihr kauften.

Lesen Sie auch

„Wir sind jedes Jahr hier“, freuen sich die Ehepaare Schramm und Behnke aus Schwentinetal und prosten sich lustig mit Bechern voll Glühwein zu. „Wir lieben diese herrliche Atmosphäre.“ Auch die Veranstalter waren am Ende des ersten Tages sehr zufrieden. Gutsverwalter Klaus Albersmeiers Fazit: „Besser konnte es nicht sein, das Wetter machte mit, die Händler waren froh und alle Besucher hatten ein Lächeln im Gesicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Stockseehof Weihnachtsmarkt geht noch bis zum 11. Dezember und hat täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet montags bis freitags vier Euro, an den Wochenende sieben Euro. Tickets können auch online gebucht werden unter www.stockseehof.de.