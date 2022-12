﻿Erwartungen übertroffen: 80.000 Besucher auf Weihnachtsmarkt in Stocksee

Weihnachtsmarkt Stockseehof: 80.000 Menschen besuchten die Großveranstaltung in diesem Jahr, deutlich mehr als vor Corona.

Stocksee. Die Sorge über eine mögliche Kaufzurückhaltung der Kunden des Weihnachtsmarktes in Stocksee hat sich nicht bestätigt. Im Gegenteil: „Rund 80.000 Besucher waren hier“, sagt Klaus Albersmeier vom Gut Stockseehof nach Abschluss des zweiwöchigen Weihnachtsmarktes. Das sind deutlich mehr als 2019 vor der Pandemie mit 65.000 Gästen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Jahr war der Weihnachtsmarkt in Stocksee ausgefallen wegen der Pandemie, 2021 fand die Großveranstaltung auf Gut Stockseehof eingeschränkt statt. Viele Kunden waren damals weggeblieben. In diesem Jahr strömten dafür umso mehr auf den Weihnachtsmarkt mit 120 Ausstellern. "Die Leute wollten wieder raus und etwas erleben", sagt Albersmeier. Vor allem die Anzahl der Reisebusgäste hatten wieder ein ähnliches Niveau wie 2019, bilanziert der Gutsverwalter. Sogar aus Dänemark und Schweden war die Kundschaft angereist.

Großer Andrang bei Weihnachtsmarkt auf Gut Stockseehof

Besonders am zweiten Veranstaltungswochenende war der Andrang in Stocksee groß gewesen, teilweise kam es zu Wartezeiten auf dem Parkplatz mit knapp 3000 Stellflächen. „Normalerweise bleiben die Kunden drei bis dreieinhalb Stunden auf dem Markt“, sagt Albersmeier. An diesem Wochenende blieben sie länger auf dem Gelände. Der erste Wechsel gegen 14 Uhr verzögerte sich, sodass es zwischenzeitlich zu Staus kam.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Glück hatten Veranstalter und die 120 Aussteller auch mit dem guten Wetter. Nur an einem Tag fiel leichter Schnee und es bildete sich Glatteis. Sicherlich habe auch eine Rolle gespielt, dass der traditionelle Weihnachtsmarkt auf Gut Pronstorf in diesem Jahr abgesagt wurde, so Albersmeier.

Die Rückmeldungen der Händler und Kunden sei überwiegend sehr positiv, einige Aussteller hätten bereits größere Ausstellungsflächen für nächstes Jahr angefragt. Eine Kaufzurückhaltung war nicht zu spüren, teilweise wurden die Erwartungen auch übertroffen. So waren vereinzelte Produkte vorzeitig ausverkauft, berichtet Albersmeier von den hofeigenen Ständen, darunter einige Wildprodukte. „Das ist eben keine industrielle Massenware.“