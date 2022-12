Weihnachtsstimmung und gute Aussichten im Wildpark Eekholt

Für viele Familien ist es eine Tradition: Der Besuch des Wildparks Eekholt in Großenaspe am Heiligabend. Nach zwei Jahren Pause konnte am Sonnabend nun wieder der Weihnachtsmann die Besucher begrüßen und mit ihnen die Tiere füttern. Was der Wildpark in 2023 vor hat, lesen Sie hier.

Großenaspe. Auch Nieselregen und knappe vier Grad hielten viele junge und alte Fans des Wildparks Eekholt in Großenaspe nicht davon ab, an Heiligabend zum Park zu fahren. Denn ein besonderer Gast hatte sich am Sonnabend angesagt: Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie durfte der Weihnachtsmann wieder den Wildpark Eekholt besuchen und mit den Besucherinnen und Besuchern eine Runde zu den Tieren drehen.

"Wir sind so froh, denn wir konnten Gott sei Dank alle Veranstaltungen dieses Jahr anbieten", sagt Ute Kröger, Leiterin der Wildparkschule. Und die großen Events wie die Dunkel-Munkel-Nächte und die Wikinger-Tage seien auch begeistert angenommen worden. "Wir haben eine treue Fan-Gemeinde", freut Kröger sich. Es wurden mehr Jahreskarten als zuvor verkauft, "vielleicht haben doch auch in diesem Jahr mehr Menschen den Urlaub zuhause verbracht", vermutet Kröger.

Zeit bis zum Weihnachtsstress in Eekholt überbrücken

An Heiligabend nutzten viele Familien den Vormittag, um Zeit im Wildpark zu überbrücken. „Wir sind mit unseren Enkelkindern hier. Dann haben die Eltern etwas Luft, alles vorzubereiten“, sagt Andreas Gaden aus Kaltenkirchen. Für viele Besucher sei es eine Tradition, sich vor dem Weihnachtsstress noch mal in Eekholt die Beine zu vertreten, heißt es von vielen anderen.

Stars waren neben dem Weihnachtsmann die beiden Eulen, die Caro von Holtzapfel und Kristin Höpner auf den Händen hielten und Eselmädchen Charlotte, geführt von Ann-Kathrin Will. Die Tiere samt Tierpfleger – die Weihnachtsmützen oder kleine Rentiergeweihe aus Stoff trugen – waren beliebte Fotomotive und warteten geduldig, bis die Erwachsenen ihren Nachwuchs per Smartphone abgelichtet hatten. „Charlotte ist das erste Mal dabei“, berichtet Ann-Kathrin Will. Sie mache ihre Sache gut, werde aber langsam etwas nervös. Die vielen Kinder, die sie anfassen wollten, waren dem Zwergesel dann doch nicht geheuer.

Programm 2023 im Wildpark Eekholt steht fest

Das Team des Wildparks Eekholt hat das Veranstaltungsprogramm für 2023 festgelegt. Neben den beliebten Traditionsevents wie die Wolfsnächte im Februar und die Wikinger an Himmelfahrt wird es viele weitere Aktionstage geben, kündigte Ute Kröger an. Im kommenden Jahr fallen allerdings auch Veranstaltungen weg. So wird es in den Ferien kein festes Programm geben und stattdessen unter dem Motto "Faszination Natur" Touren zu verschiedenen Themen. "Wenn wir zum Beispiel Nachwuchs bei den Wildkatzen hätten, würden wir spontan dazu etwas anbieten." Auch Nachtwanderungen durch den Park kann sie sich vorstellen.

Baulich werden in den nächsten Monate unter anderem der Rotwild-Pavillon und der Bereich Bodenkunde grundsaniert. Das sind laut Ute Kröger die ältesten Ausstellungen des über 50 Jahre alten Wildparks. Bei den tierischen Bewohnern des Wildparks hofft das Eekholt-Team, dass Fischotter Lars in 2023 eine Partnerin bekommt.

Eintrittspreise im Wildpark Eekholt werden erhöht

Die Eintrittspreise werden in 2023 erhöht. Erwachsene zahlen 12,50 Euro, Kinder 11 Euro, Schüler, Studenten, Senioren und Menschen mit Handicap 11,50 Euro. Die Familientageskarte wird 42,50 Euro kosten. Für Jahreskarten müssen zwischen 25,50 und 37,50 Euro bezahlt werden, Familien zahlen 85,50 Euro, Großeltern (mit Enkel) 85,50 Euro.