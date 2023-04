﻿Hier gibt es Wein und Flammkuchen im heimischen Garten

Mit ihrem „Weinfried“ haben sich Christel und Jürgen Friedrichs, die in Bissenmoor (Bad Bramstedt) leben, einen großen Wunsch erfüllt: die eigene Gastronomie. Allerdings in Kleinformat und mobil. Wo und wie das Ehepaar ihren Wein mit Flammkuchen überall anbietet, erzählt es bei einem Besuch im heimischen Garten.

Bad Bramstedt. Der erste rosafarbene Rhododendron blüht schon, im großen Teich schwimmen bunte Kois. Gemütliche Sitzgelegenheiten sind über den ganzen Garten verteilt, der jetzt schon erahnen lässt, wie er in wenigen Wochen in Pracht und Blüte aussehen wird. In Christel und Jürgen Friedrichs ganz privatem Paradies, das direkt an einen Wald grenzt, lässt es sich sehr gut aushalten. Und an einigen Wochenenden dürfen sich hier auch Gäste wohlfühlen – bei einem Glas Wein und leckerem Flammkuchen.