﻿Zwei Familien aus Bad Bramstedt erzählen: So haben Kinder ihr Leben verändert

Bad Bramstedt. Theodor streckt beide Arme in die Luft und quiekt fröhlich, während Frederick sich in den Arm seiner Mama schmiegt: Noch sind die Zwillingsjungs in den grünen Strickjacken komplett auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen – können nicht Krabbeln oder Laufen. Das werden sie in den nächsten Monaten aber nach und nach lernen. Die beiden sind zwei von rund 52 000 Kindern im Kreis Segeberg. Zum Weltkindertag erzählen zwei Familien aus Bad Bramstedt, wie ihr Nachwuchs ihr Leben verändert hat.

„Tatsächlich wurde unser ganzes Leben seit der Geburt unserer Jungs Anfang Juli auf den Kopf gestellt“, sagen Philipp und Christina Schroedter und schmunzeln dabei. Das fange bei ganz einfachen Sachen wie dem Schlafrhythmus an: Statt neun Stunden am Stück teile sich ihre Nacht zurzeit in mehrere Häppchen auf – nach drei Stunden Schlaf folgt immer eine kleine Fütterungspause. Und wenn die Eltern mit Freunden zum Essen verabredet sind, müssen sie knapp zwei Stunden vorher mit den Vorbereitungen beginnen: Wickeln, Füttern, Sachen packen. Trotzdem seien sie fast immer zu spät – irgendwas kommt bei zwei Babys doch dazwischen.

„Die Kinder sind eben ein Vollzeitjob“, erzählt die 28-jährige Mutter. „Aber für uns beide der schönste Job der Welt, weil sich bei nur einem Lächeln jegliche Arbeit auszahlt.“ Für das Ehepaar stand schon relativ früh in ihrer achtjährigen Beziehung fest, dass sie sich irgendwann mal Kinder wünschen. Witzigerweise am liebsten sogar Zwillinge. „Wir haben selbst unsere Kindheit und das Familienleben total genossen und hoffen, dass wir dieses Gefühl auch an unsere Kinder weitergeben können.“

Nicht nur der Alltag, sondern auch die Eltern haben sich durch die Zwillinge verändert. „Ich achte viel mehr auf mich und meine Gesundheit, damit ich ein gutes Vorbild bin“, verrät der frisch gebackene Vater. Beispielsweise habe er mit dem Rauchen aufgehört oder fahre vorsichtiger Auto. Natürlich gebe es ab und zu auch mal Meinungsverschiedenheiten in der Erziehung, aber die versuchten sie gemeinsam zu lösen.

Grundsätzlich kümmern sich die Eltern zurzeit um jegliche anstehenden Aufgaben im Team. Wenn Christina Theodor stillt, wickelt Philipp währenddessen Frederick. Ab Mitte Oktober ist der Industriekaufmann dann tagsüber allein für das Wohl der Zwillinge verantwortlich, wenn seine selbstständige Frau in ihre Physiotherapiepraxis zurückkehrt. „Natürlich bin ich schon aufgeregt, wie diese Zeit für uns dann wird“, sagt der 29-Jährige. „Momentan merken wir gar nicht, wie viel Arbeit Zwillinge sind, weil wir uns gut aufteilen. Das wird sich dann bestimmt ändern.“

Wenn künftig eines der Babys schreit, muss er trotzdem seinen zweiten Sohn im Auge behalten. Damit die Eingewöhnung gut klappt, lässt Christina das Dreiergespann schon jetzt an manchen Tagen für ein paar Stunden allein. „In der Zeit melde ich mich auch gar nicht bei Philipp, damit er weiß, dass ich ihm voll und ganz vertraue.“

Im Jahr 2022 lebten 52 245 Kinder bis 18 Jahre im Kreis Segeberg. In 2019 waren es 49 859. Auch wenn die Gesamtzahl der hier lebenden Kinder angestiegen ist, sinkt die Geburtenrate leicht. Während es 2021 noch 2574 Babys, also Kinder unter einem Jahr, gab, waren es ein Jahr später nur noch 2450.

Patchwork-Familie: Bei den von Freybergs ist es auch mal laut und chaotisch

Während Familie Schroedter noch am Anfang steht mit ihren Zwillingen, hat eine andere Familie aus Bad Bramstedt die Elternschaft schon ein paar Jahre länger erlebt: Auf den ersten Blick sehen Angela und Sören von Freyberg mit ihren Kindern Bella und Robyn aus, wie eine ganz normale Familie. Und im Prinzip sind sie es auch – allerdings mittlerweile in etwas anderer Konstellation. Angela und Sören haben sich vor anderthalb Jahren getrennt und leben nicht mehr zusammen. Die 37-jährige Bad Bramstedterin hat mittlerweile einen neuen Partner, der seinerseits drei Kinder im Alter von fünf, sechs und 13 Jahren mit in die Beziehung bringt. Alle zwei Wochenenden geht es in der Wohnung der von Freybergs dann bunt, laut und chaotisch zu. „Patchwork eben“, sagt die Mutter und lacht.

Angela und Sören von Freyberg sind zwar kein Paar mehr, kümmern sich aber weiterhin zusammen liebevoll um die gemeinsamen Kinder Bella (2) und Robyn (4). Die zwei Zwergpinscher waren Angelas erste "Kinder" und sind aus der Familie nicht wegzudenken. © Quelle: Sylvana Lublow

Und auch Sören von Freyberg gehört zur Patchwork-Familie dazu. Der 37-Jährige, der Vollzeit bei Naturkost Grell in Kaltenkirchen arbeitet, verbringt so viel freie Zeit wie möglich mit seinen Kindern, nicht nur jedes zweite Wochenende. Oft ist er dann bei seiner Ex-Partnerin Angela zu Hause. „Wir sind jetzt beste Freunde“, sagt sie, „wir verstehen uns wirklich sehr gut und sind auch nach der Trennung immer füreinander da.“ Das kommt vor allem ihren Kindern Bella und Robyn zugute. Denn die beiden sind der Mittelpunkt im Leben des Ex-Paars.

„Nachdem wir mit 31 geheiratet hatten, wollten wir unbedingt Kinder“, sagt Angela von Freyberg. Kinder gehörten für sie und ihren damaligen Mann einfach dazu. „Ich wollte auch, dass die Familie weitergeführt wird und meine Eltern Enkelkinder bekommen“, sagt Sören von Freyberg. Doch so schnell sollte es mit dem Nachwuchs nicht klappen. Nach einer Fehlgeburt und Hilfe einer Kinderwunsch-Klinik kam dann vor viereinhalb Jahren Robyn zur Welt – und 22 Monate später die Tochter Bella. „Alles hat sich danach komplett verändert“, sagt die zweifache Mutter. Der Fokus liege nur noch auf den Kindern. „Am frühen Abend falle ich todmüde ins Bett. Wo man früher vielleicht noch Energie hatte, einen Film zu gucken, schlafe ich ein“, erzählt sie.

Mutter Angela kann Paare verstehen, die keine Kinder wollen

„Die beiden sind wirklich zuckersüß und ich liebe sie über alles“, sagt Angela von Freyberg. Aber sie könne heute auch Paare verstehen, die sich gegen Kinder entscheiden. „Das konnte ich früher nicht.“ Es seien die Freiheiten, einfach mal spontan etwas zu unternehmen, die ihr manchmal fehlten. „Kinder bedeuten eine deutliche Einschränkung. Und sie sind auch mal anstrengend“, sagt die Mutter. „Vor allem, wenn sie sich streiten“, bestätigt ihr Ex-Partner. Angela von Freyberg hält nichts davon, die Elternschaft immer nur in schönen Farben zu beschreiben, das zeige nicht die Realität. Irgendwann wolle sie auch wieder anfangen zu arbeiten, als freiberufliche Gesundheitsberaterin. Im Moment sei das nicht möglich: Robyn geht halbtags in den Waldorfkindergarten und Bella hat dort erst ab Herbst einen Platz.

„Trotz der Anstrengung würde ich meine Kinder nie mehr missen wollen“, sagt Angela von Freyberg. „Wenn die beiden miteinander spielen oder sich ganz süß unterhalten, quillt mein Herz über.“ Ihr Sohn teile mit ihr und seinem Vater jetzt schon die Lust zu laufen. „Er schafft schon ganz gute Strecken.“ Und die kleine Bella liebt, genau wie ihre Mutter, Pferde. Langweilig wird es in der großen Teilzeit-Patchwork-Famile, zu der auch noch zwei Hunde, zwei Katzen und ein Pferd gehören, jedenfalls nie.

