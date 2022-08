﻿Werke von Itzstedter Glaskünstler Uwe Fossemer gehen in Landesausstellung

Sein Stil ist einzigartig und die Kreativität beeindruckend. 80-jährig blickt Glaskünstler Uwe Fossemer aus Itzstedt auf ein umfangreiches künstlerisches Lebenswerk. Auf das ist man auch in den Schleswiger Landesmuseen aufmerksam geworden. Eine Auswahl von Kunstwerken soll dorthin überstellt werden.

Glaskünstler Uwe Fossemer wird vier seiner Werke an die Landesmuseen in Schleswig abgeben.

Itzstedt. Vier Arbeiten des 1942 in Kaltenkirchen geborenen Glasmalers Uwe Fossemer ziehen demnächst in eine neue Abteilung des Schlosses Gottorf auf der Schleswiger Museumsinsel der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, denn bisher gibt es in Gottorf noch keine Fachrichtung für Glasmalerei. Professor Dr. Ulrich Schneider vom Museum für Kunst und Kulturgeschichte und Kurator Kunsthandwerk und Design besuchte zusammen mit seiner Kollegin Dr. Lisanne Heitel den Itzstedter Glaskünstler, um im Haus von Fossemer dessen Arbeiten anzuschauen. Sie wollten eine Auswahl aus mobilen Glaskunstwerken als dauerhafte Bestands-Exponate treffen und haben sich für vier Arbeiten entschieden.

„In seinen Werken ist eine inhaltliche Auseinandersetzung mit zentralen religiös-philosophischen Fragestellungen des Menschseins zu erkennen und gerade letztere drängen sich im Zeitalter des Anthropozäns in unsere Wahrnehmung, weshalb es von großer Bedeutung ist, dass sich dieser gesellschaftliche Diskurs auch in den Ausstellungsstücken der Sammlungen der Landesmuseen widerspiegelt,“ erklärt Professor Dr. Schneider.

Uwe Fossemers Themen eines Universums zwischen Mikro- und Makrokosmos, zwischen christlichem Schöpfungsmythos und Darwinismus greifen die zentralen Fragen menschlicher Existenz auf und deshalb passen seine Licht durchflutenden Werke besonders gut in Kirchen und Schulen. Auch im Mittelalter spielten farbige Lichtreflexe auf Kirchenfenstern eine bedeutende Rolle.

Uwe Fossemers Stil setzt sich von denen anderer Glaskünstler ab

Fossemer geht völlig andere Wege als andere Glaskünstler, ersetzt den Glasmalpinsel durch einen feinen Diamantstiftschleifer, mit dem er die Oberflächen farbiger Gläser in unterschiedlichen Tiefen bearbeitet. Hier fällt auf, dass er immer wieder gerne märchenhaft transzendente Blautöne bevorzugt, die bei Sonneneinstrahlung bezaubernde Effekte bringen. „Wenn die Sonne nachmittags auf meine Bilder an den Fenstern fällt, funkeln die vielen Schleifpunkte wie Sterne, werden fast lebendig und verändern sich laufend,“ sagt er und seine Frau Birgit fügt hinzu: „Sie sind dynamisch wie ein Feuerwerk!“

Professor Dr. Ulrich Schneider vom Museum für Kunst und Kulturgeschichte und Kurator Kunsthandwerk und Design, Mitte, seine Kollegin Dr. Lisanne Heitel, links, sowie Uwe Fossemer, rechts, bei der Begutachtung der Werke des Künstlers in Itzstedt © Quelle: privat

Das sind seine vier nach Schleswig gehenden Glaskunstwerke auf jeden Fall. Eines davon trägt den Namen „sehen und gesehen werden“ (ich sehe und ich werde gesehen) und zeigt ein rundes himmelblau schimmerndes Auge, das umgeben ist von roten Kreisen, die wie Chromosomenpaare als Symbol für die Menschen stehen.

Mit Silbernitrat und Schwarzlot setzt er goldene und schwarze Akzente bevor die Werke in den Brennofen kommen, verbindet sie mit Bleiruten und schafft so große Formate wie für Kirchenfenster.

Uwe Fossemer studierte freie und angewandte Malerei an der Muthesius-Werkkunstschule in Kiel und war bis 1985 Kunsterzieher im Schuldienst, ehe er freiberuflich tätig war. „Ich freue mich sehr, dass jetzt meine Glaskunst auch in das Landesmuseum Schleswig kommt,“ sagt er. „Meine Stele „Kreuzigung der Erde“ ist seit einem Jahr im angesehenen Deutschen Glasmalerei-Museum Linnich zu sehen.“