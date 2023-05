﻿Jugendwehr Bad Segeberg: Eine fröhliche, aber schwere Stadtrallye zum Jubiläum

Bad Segeberg. Beste Bedingungen, beste Stimmung: Am Sonnabend trafen sich 183 Jugendfeuerwehrleute aus dem Kreis Segeberg und der Partnerstadt Teterow auf der Rennkoppel in Bad Segeberg zu einem fröhlichen Wettstreit. Damit feierten sie den 40. Geburtstag der örtlichen Jugendfeuerwehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus 14 Wehren stammten die 21 Teams, die angetreten waren, um eine Vielzahl von Aufgaben zu meistern. Begleitet wurden sie von rund 70 Betreuern, Fahrern, Grillmeistern und Bollerwagenziehern – denn die notwendige Ausrüstung musste auf eine etwa fünf Kilometer lange Strecke mitgenommen werden. Aus Alveslohe bis Wensin waren die Jugendwehren angereist, wobei Letztere sogar drei Teams stellte.

Begrüßt wurden die jungen Leute von Segebergs Wehrführer Mark Zielinski und dem Vorsitzenden des Hauptausschusses, Olaf Tödt. Er vertrat Bürgermeister Toni Köppen, der wegen der Konfirmation seiner Tochter nicht kommen konnte. Im Anschluss an das Willkommen gab es für die Teams eine Mappe voller Aufgaben inklusive einer Karte der Innenstadt Segebergs.

Anspruchsvolle Rallye für Jugendwehren in Bad Segeberg

Im Anschluss an das Willkommen gab es für die Teams eine Mappe voller Aufgaben inklusive einer Karte der Innenstadt Segebergs: Fünf Kilometer mussten abgelaufen werden. In einer großen Schleife zwischen Rennkoppel, Kalkberg und Campingplatz am See waren verschiedene Aufgaben an sieben Stationen zu erfüllen. An der Promenade mussten die Trupps zum Beispiel Wasser aus dem See schöpfen, in eine Kübelspritze einfüllen und damit die Fenster eines Übungshauses öffnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Bootsklub galt es, mit Sandalen per Fuß dieselben in Autoreifen zu befördern. Übungspuppen mussten per Trage sicher befördert, Entenattrappen auf dem Karl-May-Platz per Magnet geangelt werden.

Besonders trickreich war die Aufgabe vor dem Seehotel Vitalis: Dort musste ein Tennisball durch einen 20 Meter langen C-Schlauch bergan befördert werden. Und dann waren da noch allerlei Fragen, die quasi nebenbei beantwortet werden mussten: Was zeigt ein Steinbild an der Promenade? Wie viel Fledermäuse sind vor dem Vitalis auf dem Boden zu sehen? Und auch die Aufgabe, von der Kalkbergspitze ein Selfie mitzubringen, brachte manchen der jungen Feuerwehrleute ins Schwitzen.

Lesen Sie auch

So war es auch kein Wunder, dass um 14 Uhr, als eigentlich die Preisübergabe über die Bühne gehen sollte, immer noch elf Teams am Zielort fehlten. Für einige der jüngsten Jugendfeuerwehrleute war die Strecke doch sehr anspruchsvoll, wie Segebergs Jugendfeuerwehrwartin Sara Lisa Guth berichtete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch am Ende erreichten schließlich alle Wettkämpfer das Ziel. Dort erwartete sie ein großes Lob von Segebergs Bürgervorsteherin Monika Saggau: „Die Segeberger Jugendwehr ist mit diesem Event wieder einmal über sich herausgewachsen.“

An der Promenade von Badf Segeberg mussten die Jungen und Mädchen Wasser mit Eimern aus dem See schöpfen. © Quelle: Klaus J. Harm

Olaf Tödt erinnerte daran, dass sein Schwiegervater Uwe Menke vor 40 Jahren mit Lutz Marxen zusammen die Gründung einer Jugendfeuerwehr initiiert hatte: „Über ein Drittel aller Feuerwehrleute kommt aus der eigenen Jugendwehr.“ Den ersten Platz des Wettstreits erreichte die Jugendfeuerwehr Alveslohe – gefolgt von den Teams aus Trappenkamp und Fahrenkrug.