﻿Kostenlose Periodenartikel: Bad Bramstedter SPD will nachziehen

An Kaltenkirchens Schulen wird es bald kostenlose Periodenartikel geben. Damit nimmt die Stadt wohl eine Vorbildfunktion ein: Für Bad Bramstedt fordert das nun auch die SPD. Ein entsprechender Antrag an den Sozialausschuss ist raus. Doch es könnte knapp werden.

Bad Bramstedt. Die Berichterstattung unserer Zeitung über kostenlose Periodenprodukte an Schulen in Kaltenkirchen sei die Initialzündung gewesen, sagt Jan-Uwe Schadendorf von der SPD in Bad Bramstedt: „Das ist eine tolle Initiative der Jugend dort“, lobt er.

In Kaltenkirchen hat die Jugendstadtvertretung durchgesetzt, dass die Stadt kostenlose Periodenprodukte an Schulen zur Verfügung stellt. Eine sechsmonatige Testphase soll dort mit Beginn des neuen Schuljahres starten.

Da Bad Bramstedt aktuell keinen aktiven Jugendbeirat habe, wolle die SPD nun dieses Thema für die Rolandstadt anschieben: Mit einem entsprechenden Antrag im Sozialausschuss, der am heutigen Donnerstag tagt. „Unser Antrag wurde allerdings zu spät eingereicht, sodass wir in der Ausschusssitzung erst mal einen Dringlichkeitsantrag stellen müssen“, sagt Schadendorf. Die SPD hoffe, dass dieser angenommen wird. „Die nächste Sitzung ist erst im Juli, da wäre es dann fast schon zu spät, um etwas für das kommende Schuljahr zu beschließen“, gibt Schadendorf zu bedenken.

Niedrigschwellig an Produkte kommen: Mit Spendern in den Toilettenräumen

In ihrem Antrag fordern die Sozialdemokraten die Stadt auf, in Zusammenarbeit mit dem Schulverband an allen Schulen in der Stadt und im Umland kostenlose Periodenprodukte zur Verfügung zu stellen. Die Begründung ist dieselbe wie in Kaltenkirchen: Das Thema Menstruation soll damit auch enttabuisiert werden. „Und natürlich möchten wir, dass alle Schülerinnen sehr niedrigschwellig an diese Produkte kommen“, so Schadendorf. Entsprechende Spender für Tampons und Binden sollen dafür in den Toilettenräumen aufgestellt werden.

„Wir haben schon gehört, dass einige Schulen die Produkte wohl schon kostenlos anbieten“, so Schadendorf: „Aber wahrscheinlich in der Form, wie auch in einigen Schulen in Kaltenkirchen: Sie müssen die irgendwo abholen.“ Das sei aber nicht niedrigschwellig genug.

„Es wäre gut, wenn die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt und des Amtes Bad Bramstedt-Land die Bestandsaufnahme federführend übernehmen würden“, sagt der SPD-Pressesprecher: „Wir wollen niemanden bevormunden.“ Eine Testphase wie in Kaltenkirchen könnte sich die SPD auch in Bad Bramstedt vorstellen. Vor allem, um zu sehen, wie hoch die Kosten sein werden und ob Vandalismus ein Problem werden könnte. Neben den Schulen könnten laut SPD kostenlose Periodenprodukte auch in anderen öffentlichen Gebäuden vorgehalten werden, wie zum Beispiel im Jugendzentrum, der Stadtbücherei oder im Rathaus.