﻿Wie in Wahlstedt aus einem Puzzle ein Segelflugzeug wird

Wer sich aktuell in der Halle des Luftsportvereins Kreis Segeberg in Wahlstedt umsieht, wird kaum vermuten, dass die zahlreichen Einzelteile bereits in rund zwei Wochen in die Luft gehen – als komplettes Segelflugzeug. Noch laufen dort die Wartungs- und Reparaturarbeiten. Unter den Augen einer echten Fachfrau.

Wahlstedt. Die ersten großen Cumulus-Wolken am Himmel lassen die Herzen der Wahlstedter Segelflieger bereits schneller schlagen; verheißen sie ihnen doch eine gute Thermik. Anfang April wollen die Mitglieder des Luftsportvereins Kreis Segeberg in die neue Saison starten – und zwar buchstäblich.

Doch noch sieht es in der Flugzeughalle unweit des Bahnhaltepunktes Wahlstedt eher nach einem großen Ersatzteillager aus: Hier ein weiß-blauer Flugzeugrumpf, dort cremefarbene Tragflächen und an anderer Stelle demontierte Cockpithauben.

„Ein großes Puzzlespiel im Maßstab 1:1 könnte man meinen“, sagt Sprecher Karsten Wilkening. Doch alles folge einer klaren Struktur und festen Taktung, die von Werkstattleiterin Nina-Christin Krohn vorgegeben werde. Beruflich wartet sie als Flugzeugingenieurin täglich große Verkehrsflugzeuge bei Lufthansa Technik in Hamburg, aber am Wochenende ist die Werkstatt neben der Graspiste in Wahlstedt ihre Heimat. Dort leitet sie auch die anderen Vereinsmitglieder an, die notwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten unter ihrer Aufsicht vornehmen.

Alle Arbeiten werden in Wahlstedt exakt dokumentiert

Auch die bei der vorgeschriebenen jährlichen Überprüfung festgestellten Mängel würden nun abgestellt, erklärt Wilkening. Dafür würden etwa Kugellager ausgebaut, deren Spiel etwas über der Toleranz liege, und dafür neue eingesetzt. „Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen werden auf einem Laufzettel vermerkt, so dass später in jeder Lebenslaufakte eines Flugzeugs nachgelesen werden kann, was wann ersetzt oder repariert wurde.“

Die Vorschriften sowohl in der gewerblichen als auch in der privaten Luftfahrt hätten sich in den letzten Jahren deutlich verschärft, was aber auch zu einem sehr hohen technischen Sicherheitsstandard beitrage. „Jeder Autofahrer wäre über diese Regelungen maximal genervt, aber bei uns haben sie sich in all den Jahren bewährt“, sagt Ann-Christin Krohn. Letztlich müsse sich jeder Pilot zu jedem Zeitpunkt darauf verlassen können, dass das Material in Ordnung sei und er beruhigt starten könne.

Blick in die Halle des Luftsportvereins in Wahlstedt © Quelle: Karsten Wilkening

Aber auch die Mitglieder profitierten von der Winterarbeit in erheblichen Maße, denn sie würden viel vertrauter mit der Mechanik und dem Innenleben der Flugzeuge. Das Auge werde geschult, um später beim Check vor dem ersten Start den Zustand des Fluggeräts umfassender beurteilen zu können.

Sonntags drücken Piloten in Wahlstedt die Schulbank

Die Arbeit in der Werkstatt ist laut Karsten Wilkening aber nur ein Teil der Beschäftigung für die Piloten. Jeweils sonntags werde auch die Schulbank gedrückt. Der Theorie-Unterricht stehe auf dem Schulungsprogramm, um nach der praktischen Ausbildung in der Sommerzeit die Themengebiete Navigation, Lufträume, Aerodynamik und vieles mehr durchzunehmen. Schließlich gelte es, den Privatpilotenschein – sozusagen den Führerschein für die Piloten – zu machen, um selbstständig und ohne Lehrer am Flugverkehr teilnehmen zu können.

„Die vermittelten Inhalte gelten letztlich für einen Airliner-Kapitän in einem vierstrahligen Jet in gleicher Weise wie für die lautlos dahingleitenden Segelflieger“, erläutert der Vereinssprecher. Gerade weil der Luftraum durch die Zunahme der Verkehrsfliegerei immer enger werde, sei das Wissen um die Struktur des Luftraums und die Anflugwege zu großen Flughäfen notwendig.

Durchgeführt werde der Unterricht von den Fluglehrern des Vereins. „Am Ende steht dann die offizielle theoretische Prüfung, die es durchaus in sich hat.“ Bislang sei die Vorbereitung der Schüler aber immer so gut gewesen, dass zumeist im ersten Durchgang bestanden wurde.