﻿Wie die Nazis einen Lehrer der Dahlmannschule verfolgten

Unter den Nationalsozialisten wurden auch Menschen verfolgt, die nicht "auf Linie" waren. Axel Winkler zeigt dies am Beispiel des ehemaligen Dahlmannschullehrers Hermann Schmidt und seiner Familie im neuen Heft zur Reihe Nationalsozialismus in Bad Segeberg.

Bad Segeberg. Schüler, die in den 1930er Jahren die Dahlmannschule in Bad Segeberg besuchten, hatten wahrscheinlich Unterricht bei Dr. Hermann Schmidt – Deutsch und Geschichte. „Schmidt war Rechtskonservativer und Stahlhelm-Mitglied“, sagt Hobbyhistoriker Axel Winkler. Der Frontkämpferverbund aus dem 1. Weltkrieg galt als Verbündeter der Nationalsozialisten. Trotzdem geriet Schmidt ins Visier der Nazis, wie Winkler anhand von alten Dokumenten im neuen Heft der Reihe „Nationalsozialismus in Bad Segeberg“ nachvollzieht. Schüler wollen die Geschichte um Lehrer Schmidt sogar auf die Bühne bringen.

Als Intellektuellem sei Hermann Schmidt das Gepoltere Hitlers gegen den Strich gegangen, sagt Winkler, selbst pensionierter Pädagoge. „Dabei waren sie politisch wahrscheinlich nicht weit voneinander entfernt.“ Aber als die Stahlhelme in die nationalsozialistische Partei aufgehen sollten, verweigerte sich Schmidt. Der Vater von fünf Kindern war zudem einer der wenigen Lehrer, die nicht Mitglied im nationalsozialistischen Lehrerbund waren.

Nicht linientreu: Berufsverbot für Lehrer der Dahlmannschule

An Schmidts Beispiel zeigen Axel Winkler und Hans-Werner Bauryzca, dass man nicht Jude sein musste, um ins Visier der Nazis zu gelangen. Aus dem Nachlass von Schmidts ältester Tochter Ingeburg konnte Baurycza zahlreiche Originaldokumente sichern. Darunter die Protokolle der Anhörung, die zum Berufsverbot für Schmidt führte. Schmidt wurden staatsfeindliche Äußerungen vorgeworfen. Im Geschichtsunterricht hatte er sich etwa kritisch zum Abkommen mit Japan geäußert – Verbündeten am anderen Ende der Welt seien wenig hilfreich. So berichtete es eine 15-jährige Schülerin Schmidts, gleichzeitig Tochter des Blockwarts in der Schillerstraße, wo Schmidt wohnte.

In den Protokollen sei das Denunziantentum gut nachzulesen, so Winkler. Ein Lehrerkollege führte an, dass Schmidt die Hakenkreuzfahne zum Führergeburtstag nicht hisse, der Blockwart gab an, dass Schmidt nicht für den Reichsparteitag spendete. Im Juli 1937 wurde Schmidt beurlaubt „wegen des dringenden Verdachts, mehrfach staatsfeindliche Äußerungen abgegeben zu haben“. 1940 wurde er in den Ruhestand versetzt. „Da waren die Nazis absurd konsequent“, sagt Winkler angesichts des Lehrermangels im Krieg.

Schüler führen Leben von Lehrer Hermann Schmidt in Bad Segeberg auf

Auch privat traf es Schmidt. Sein Sohn Walter war geistig behindert, galt für die Nazis als „Ballastexistenz“. Seit 1935 lebte Walter in einem Heim in Lübeck, einer „Evakuierung“ 1942 entging er nach einem Bombenangriff auf die Stadt. 1945 starb Walter jedoch an Mangelernährung kurz nach Kriegsende.

Das dritte Kind, Gerd Schmidt, war zunächst kriegsuntauglich eingestuft worden, wurde 1943 aber doch eingezogen. Gerd starb kurz darauf mit 18 Jahren in Russland. Der jüngste Sohn Bernd überlebte den Krieg, obwohl er 1944 mit 16 Jahren in die Marine eingezogen wurde. Ebenso die beiden Töchter Ingeburg und Annemarie.

Schüler der Dahlmannschule und der Schule am Burgfeld werden die Geschichte von Schmidt am 21., 22. und 23. Juni auf die Bühne bringen. Die genauen Aufführungstermine werden noch bekannt gegeben. Das neue Heft zum Thema ist in den Buchhandlungen in Bad Segeberg zu bekommen.