﻿Wie sich Bad Segeberg auf eine Katastrophe vorbereitet

Einwohnerversammlungen gehören in Bad Segeberg von jeher zu den besonders trostlosen Veranstaltungen. Mehr als eine Handvoll Besucher erscheint selten im Bürgersaal. Die Stadt versucht nun ein neues Konzept: Statt eines Gemischtwarenladens soll ein zugkräftiges Thema in den Mittelpunkt rücken.

Bad Segeberg. Das Thema verlangt Fingerspitzengefühl: „Sensibilisieren“ möchte Bad Segebergs Wehrführer Mark Zielinski die Bevölkerung, die Menschen „mitnehmen“, aber sie dabei keinesfalls in Panik versetzen. Wenn das so funktioniert, wie er selbst, Bürgervorsteherin Monika Saggau und Bürgermeister Toni Köppen sich das wünschen, dann werden die Besucher der nächsten Einwohnerversammlung mit dem guten Gefühl den Heimweg antreten, dass die Stadt auf Notlagen und Katastrophen vorbereitet ist. Stattfinden soll sie am Montag, 14. November, ab 18.30 Uhr im Bürgersaal.

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und der immer wiederkehrenden Warnungen vor einem totalen Stromausfall, dem „Blackout“, hatte der Bürgermeister als Dienstherr den Chef der Freiwilligen Feuerwehr damit beauftragt, ein möglichst detailliertes und speziell auf die Kreisstadt heruntergebrochenes Konzept für den Fall der Fälle zu erstellen.

Wobei es keineswegs nur um mögliche Engpässe bei Strom oder Gas gehen solle, wie der Verwaltungschef in einem Pressegespräch ausdrücklich betonte, sondern auch um die Folgen von Naturkatastrophen oder Anschlägen auf die Infrastruktur, wie unlängst bei der Bahn erlebt. „Wir stehen da in vielen Bereichen noch ganz am Anfang“, räumt Köppen ein.

Bürgermeister nimmt Politik in Bad Segeberg in die Pflicht

Es werde zwar nicht alles auf Anhieb zu 100 Prozent gelingen; aber es sei besser, man habe einen Plan in der Tasche und jeder wisse im Ernstfall über seine Aufgaben Bescheid. „Und eines ist klar: Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif.“ Die Kommunalpolitik sei gefordert, die notwendigen finanziellen Mittel bereitzustellen. Etwa wenn es um die Ausstattung mit Sirenen gehe. „Sinnvoll sind Modelle, über die auch Durchsagen gemacht werden können“, ergänzt Mark Zielinski.

Die einmal im Jahr stattfindende Einwohnerversammlung erstmals unter ein zentrales Motiv zu stellen, anstatt wie früher eine Art kommunalpolitischen Gemischtwarenladen anzubieten, ist letztlich den Erfahrungen der Vergangenheit geschuldet. Nicht selten überstieg die Anzahl der Verwaltungsmitarbeiter und Referenten im Rathaus die der Zuhörer. Und das waren auch oft die üblichen Verdächtigen.

Bürgervorsteherin will „aufklären, nicht verunsichern“

„Aufklären, nicht verunsichern“, hat Bürgervorsteherin Monika Saggau als Motto der Veranstaltung am 14. November ausgegeben. „Wir wollen den Leuten zeigen, dass Bad Segeberg gut aufgestellt ist.“ Dass es durchaus Bedarf für ein solches Angebot gibt, haben auch der Wehrführer und seine Kameraden in jüngerer Vergangenheit erfahren. „Es gab und gibt sehr viele Fragen“, so Zielinski, etwa nach Schutzräumen, der Wasserversorgung im Notfall und natürlich ganz besonders dem Blackout.

„Solange das Wasserwerk mit Notstrom versorgt wird, werden wir Trinkwasser haben“, versichert Zielinski. Und sonst gebe es in der Stadt Brunnen, die angezapft werden könnten. Eine Sammelstelle könnte im Ernstfall zum Beispiel das Städtische Gymnasium an der Hamburger Straße mit seiner Mehrzweckhalle werden. Dort sei eine Möglichkeit zur Einspeisung von Strom geschaffen worden. „Jetzt fehlt nur noch das Aggregat.“

Wenn Bad Segeberg allein handeln muss

Ihm, Köppen und Saggau ist es daher ein Anliegen, in der Einwohnerversammlung so lokal und konkret wie möglich zu sein. Ausgangslage seien zunächst einmal „Schäden unterhalb der Katastrophenschwelle“, wie der Wehrführer es formuliert. Also Situationen, in denen die Stadt Bad Segeberg zunächst einmal selbst handeln muss – und will.

Dabei brauche es Antworten auf etliche Fragen, die vielen erst einmal gar nicht in den Sinn kämen. Zielinski nennt ein Beispiel: „Was machen wir mit Kindern in Kitas und Schulen, deren Eltern bei der Arbeit in Hamburg festsitzen, weil kein Zug mehr fährt? Und was mit denen, die aus dem selben Grund in Bad Segeberg stranden?“

Bürgervorsteherin Monika Saggau und Bürgermeister Toni Köppen (links) laden zur Einwohnerversammlung. Einziger Punkt ist der Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Wehrführer Mark Zielinski wird erklären, was im Ernstfall für Bad Segeberg und seine Einwohner wichtig ist. © Quelle: Thorsten Beck

Als warnendes Beispiel nennt der Wehrführer die Flutkatastrophe im Ahrtal, wo in der Stunde höchster Not mit dem Landrat plötzlich eine Führungsebene ausgefallen sei. „Krisenkommunikation ist das A und O.“ Wo die funktioniere, klappe es auch mit der schnellen Hilfe. In der Stadt seien bereits 14 Standorte festgelegt worden, an denen es im Zweifel Informationen für die Bevölkerung geben soll. Und es müsse erlaubt sein, angesichts der neuen Herausforderungen auch einmal ganz unkonventionell zu denken, meint Zielinski. Warum nicht die Pferde der Karl-May-Spiele nutzen, um Nachrichten zu übermitteln?

Alarmplan nur für die Stadt Bad Segeberg

Für die Stadt werde es einen Alarmplan geben („CLARA“), der sich unter anderem am Konzept der Berliner Feuerwehr orientiere. Das alles sei eine Investition in die Zukunft, betont Bürgermeister Toni Köppen. „Die Probleme und Bedrohungen werden nach Ende des Ukraine-Krieges ja schließlich nicht auf einmal allesamt verschwunden sein.“

Einen Kuschelkurs will Mark Zielinski bei der Einwohnerversammlung trotz aller Sensibilität für das emotionale Thema im Übrigen nicht fahren. Es müsse schon deutlich werden, dass die Jahre der Unbeschwertheit vorbei seien – oder anders ausgedrückt: „Wir sind noch nie so nah an Tschernobyl 2.0 gewesen wie heute.“