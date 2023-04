Knifflige Aufgaben rund um die Eekholt-Tiere

Fragen und Antworten

Das Manöver „Air Defender 2023“ ist eine der größten Luftoperationsübungen der Nato. Ein Schwerpunkt der von 12. bis 23. Juni 2023 geplanten Operation der Luftwaffe liegt in Schleswig-Holstein. Genauer gesagt in Hohn. Was die Übung mit bis zu 210 Fluggeräten und 10 000 Teilnehmern aus 18 Nationen für die Region bedeutet.