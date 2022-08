Hubsteiger an der Götzberger Mühle: Experten reparieren die Flügel

Wer ein altes Haus hat, der weiß, dass immer etwas repariert werden muss. So auch in der Götzberger Windmühle aus dem Jahr 1877. Die Zimmermänner Ronny und Dennis Beckmann tauschen die Saumleisten an den 19 Meter langen Flügeln aus.