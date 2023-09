Bad Bramstedt hat einen seiner engagiertesten Bürger verloren: Willi Poggensee. Er wirkte in vielen Ämtern, war in der Stadt bei vielen Menschen bekannt und beliebt.

Bad Bramstedt. Es gibt Menschen, die nicht an vorderster Stelle stehen, nicht täglich in den Medien sind, die aber doch fast jeder in ihrem Wohnort kennt. Willi Poggensee aus Bad Bramstedt war so ein Mensch. Wie die Familie am Wochenende mitteilte, verstarb der langjährige Feuerwehrmann, Rotkreuzler, Kommunalpolitiker und stets hilfsbereite Willi Poggensee im Alter von 89 Jahren nach kurzer Krankheit.