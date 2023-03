﻿Bürgervorsteher lenkt ein: Nun doch Einwohnerversammlung zur Wilstedter Straße

In einem offenen Brief hat die Bürgerinitiative Wilstedter Straße in Henstedt-Ulzburg Bürgervorsteher Henry Danielski (CDU) aufgefordert, eine Einwohnerversammlung zur Sanierung der Straße auf die Beine zu stellen. Der Bürgervorsteher lenkt nach erstem Widerstand nun ein.

Henstedt-Ulzburg. Nachdem es im Planungsausschuss vor kurzem Unmut darüber gab, dass nicht alle Fragen der Bürger zur Sanierung der Wilstedter Straße im Ortsteil Rhen gestellt werden konnten, hat Bürgervorsteher Henry Danielski (CDU) einer Einwohnerversammlung nun doch zugestimmt. Die Bürgerinitiative Wilstedter Straße hatte in einem offenen Brief an den Bürgervorsteher diese Info-Veranstaltung gefordert. Bereits während der Sitzung des Ausschusses war das ein Thema. Danielski hatte allerdings gedacht und auch gesagt, dass die Fragezeit der Einwohner während der Sitzung der BI reichen würde.

„Ich habe mich mit Bürgermeisterin Ulrike Schmidt vorhin kurz geschlossen“, sagt Danielski auf Nachfrage von KN online am Donnerstagnachmittag. Gemeinsam sei man zu dem Entschluss gekommen, im April eine Einwohnerversammlung anzusetzen. „Wir müssen schauen, ob wir das im Bürgerhaus machen oder vielleicht bei der Kirche auf dem Rhen“, sagt Bürgervorsteher Danielski. Er betont allerdings, dass die Sanierung der Wilstedter Straße weitergehe wie geplant. „Uns sind die Hände gebunden. Die Maßnahmen bleiben von einer Einwohnerversammlung unberührt.“

BI Wilstedter Straße in Henstedt-Ulzburg fühlt sich nicht ernst genommen

Ingo Rieger, Björn Münker, Bernd Jessen, Doris Dosdahl, Marina und Detlef Jacke von der Bürgerinitiative Wilstedter Straße hatten sich von Danielski und der Verwaltung im Planungsausschuss nicht ernst genommen gefühlt. „Meinen Sie wirklich, dass hundert Anwohner in der Lage sind, innerhalb von 30 Minuten in der Fragezeit der Einwohner ihre Fragen zu stellen und von der Bürgermeisterin und Verwaltung eine erschöpfende Antwort zu erhalten?“, fragen sie in einem offenen Brief.

BI fordert bessere Information über Sanierung der Wilstedter Straße

„Die Gemeindevertretung, deren Vorsitzender Sie sind, hat sich auf die Fahne geschrieben, die Bürgerinnen und Bürger sowie insbesondere die direkten Anwohner eines zu planenden Gebietes über Konzepte und Auswirkungen zu informieren und bestenfalls an der Rahmenplanung zu beteiligen. Das erfolgt im Rahmen einer Einwohnerversammlung“, sagen die BI-Mitglieder.

Danielski und Schmidt lenken nun ein. Die Veranstaltung soll kurzfristig terminiert werden, auf jeden Fall vor der Kommunalwahl am 14. Mai.