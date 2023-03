﻿Wilstedter Straße in Henstedt-Ulzburg: Anwohner vor Sanierung in Sorge

Kommunalwahl am 14. Mai

Die Linke will in Kaltenkirchen wieder durchstarten – mit voller Liste

Die Linke hatte in den vergangenen Monaten kaum mehr von sich reden gemacht in Kaltenkirchen. Nachdem zwei Stadtvertreter ihr Amt aufgegeben hatten, verloren die Linken ihren Fraktionsstatus. In der neuen Wahlperiode wollen sie nun aber wieder durchstarten.