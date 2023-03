﻿Windpark bei Heidmoor soll Flughafen Hamburg CO₂-neutral machen

Der Flughafen Hamburg will bis 2035 CO₂-neutral werden. Einen wichtigen Beitrag dazu soll ein Windpark liefern, der bei Heidmoor geplant ist, dort wo bis in die 1980er-Jahre hinein der Flughafen Kaltenkirchen geplant war. Der Bürgermeister von Heidmoor hat keine Bedenken.

Hamburg/Heidmoor. CO2-Neutralität steht bei großen Firmen hoch im Kurs. Ähnlich, wie die Deutsche Bahn, will nun auch der Hamburger Flughafen bis 2035 den Strom selbst erzeugen. Ein wichtiger Baustein dazu ist ein geplanter Windpark, den die Flughafengesellschaft auf ihrem eigenen Grundstück bei Heidmoor im Amt Bad Bramstedt-Land errichten will. Sechs Rotoren sollen sich dort in einigen Jahren drehen, wo bis Ende der 70er-Jahre noch der Großflughafen Kaltenkirchen geplant war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Flughafengesellschaft Hamburg besitzt 2100 Hektar Land, die sich über die Gemeinden Heidmoor, Lentföhrden und Nützen erstrecken. In den 60er und 70er-Jahren sollte hier ein neuer Flughafen entstehen, um Hamburg-Fuhlsbüttel zu ersetzen – ein Riesenprojekt, für das etliche Bewohner ihre Häuser und Höfe aufgeben mussten. In den 1980er-Jahren wurden die Pläne endgültig begraben. Die Flughafengesellschaft behielt aber die Flächen, verpachtete sie an Landwirte und forstete sie zum Teil auf.

„Ein Flughafen wird hier nicht mehr gebaut werden“, versichert Johannes Scharnberg, Leiter Kommunikation, Politik und Umwelt des Flughafens Hamburg entgegen aller immer mal wieder laut werdenden Gerüchte. Durch das norddeutsche Luftverkehrskonzept der fünf nördlichsten Bundesländer sei das Projekt 2013 endgültig ad acta gelegt worden.

Wo einst die Concorde landen sollte In den 1950er-Jahren begannen in Hamburg die Planungen für den damals größten Flughafen weltweit. Er sollte das Drehkreuz des Luftverkehrs für Mittel- und Nordeuropa werden. 740 Hektar des Gebietes, das die Flughafengesellschaft damals aufkaufte, liegen in Heidmoor, fast die Hälfte der gesamten Gemeindefläche. In den 60er-Jahren kam es zu den ersten Umsiedlungen. Etliche Höfe und Häuser wurden abgerissen. Die Bewohner konnten im Dorf neu bauen; viele zogen aber auch weg. Eine große landwirtschaftliche Versuchsanstalt und die Dorfschule mussten ebenfalls weichen. 70 Häuser, darunter 17 Bauernhöfe, wurden abgerissen. 1970 zählte das Dorf nur noch 200 Einwohner. 1980 wurden die Planungen aufgegeben. Nachdem der Flughafen auf dem Plan immer größer geworden war – unter anderem, um die Lande- und Startbahn den Bedürfnissen des Überschallflugzeugs Concorde anzupassen –, gab es langwierige Widerspruchsverfahren. Schließlich kippte das Oberverwaltungsgericht den Planfeststellungsbeschluss. Die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein unterließen es, innerhalb der gesetzten Frist den Gerichtsbeschluss anzufechten. Offenbar glaubten die Politiker damals nicht mehr an die Zukunft des Riesenprojektes. Seitdem liegen die Flächen brach, wurden aufgeforstet oder an Landwirte verpachtet. Statt der Concorde landen Habicht und Bussard auf dem Areal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Landesregierung von Schleswig-Holstein hat im Regionalplan für den Süden des Landes auf dem Flughafengebiet drei sogenannte Vorranggebiete für die Windenergiegewinnung ausgewiesen. Zwei Flächen sind verpachtet an die WKN Husum, auf einer weiteren stehen bereits zwei Windräder. Die dritte, rund 70 Hektar große Fläche will der Flughafen selbst nutzen und sechs Windkraftanlagen aufbauen, die jeweils eine Leistung von 6 Megawatt haben. Die Nabenhöhe liegt bei solchen Anlagen bei 160 Metern, die Rotoren haben einen Durchmesser von 160 Metern, sodass sich eine Höhe von 240 Metern ergibt. Der Hamburger Fernsehturm ist auch nur 40 Meter höher.

Ab 2025 soll bei Heidmoor gebaut werden

„Bei konservativer Zeitplanung werden wir 2025/26 mit dem Bau beginnen“, erklärte Scharnberg. Zuvor seien noch einige Untersuchungen beispielsweise zur Einhaltung des Emissionsschutzgesetzes erforderlich und technische Fragen müssten geklärt sowie ein Genehmigungsverfahren durchlaufen werden. Spätestens 2028 sollen die Anlagen ans Netz gehen. Rund 70 Millionen Euro will die Flughafengesellschaft investieren.

„Wir wollen auch die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden mit ins Boot holen“, versprach der Umweltchef des Flughafens. Auf großen Protest dürften die Pläne nicht stoßen. „Wir haben darüber in der Gemeindevertretung beraten, aber es gibt keine Bedenken dagegen“, erklärt Heidmoors Bürgermeister Karl Menken unserer Redaktion. Der geplante Wohnpark liege weitab der Bebauung.

Keine Stromtrasse nach Fuhlsbüttel

Anders als die Deutsche Bahn, die mit einem Solarpark Strom erzeugen und direkt ins eigene Netz einspeisen will, wird der Flughafen seinen erzeugten Windstrom – bis zu 100 Gigawatt pro Jahr – ins E.ON-Stromnetz leiten. „Eine 35 Kilometer lange Leitungstrasse nach Fuhlsbüttel zu bauen, wäre zu aufwendig“, sagt Scharnberg. Dennoch sei der Windpark ein wichtiger Schritt des Flughafens auf dem Weg zur CO₂-Freiheit. Er könne den Strombedarf des gesamten Flughafens decken. Mit dem Überschuss könne auch noch Wasserstoff hergestellt werden, so der Umweltexperte. Eventuell sei bei Heidmoor auch noch ein Solarpark möglich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bisher hat der Airport die auf seiner Homepage verkündete Klimaneutralität auch durch Kompensationen erreicht, also etwa durch Aufforstungen in Heidmoor. Künftig werde dagegen der gesamte Strombedarf des Flughafens selbst produziert, so Scharnberg. Bis 2035 soll der Airport dann komplett ohne Kompensationen CO₂-frei sein. „Net Zero 2035“, heißt das Programm, das Flughafen-Geschäftsführer Michael Eggenschwiler am Mittwoch auf der Bilanz-Pressekonferenz vorstellte.